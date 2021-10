“Yo no le quité el novio a mi amiga”: Pautips habla de su nueva relación amorosa

Pautips. Foto: Instagram @pautips

La nueva relación amorosa de la influencer Paula Galindo, más conocida como Pautips, ha sido muy comentada en redes, incluso, desde antes de que se confirmara. Por un lado, sus seguidores querían saber quién es la actual pareja de la estrella de internet, y por otro, sus detractores aseguraban que todo el misterio estaba relacionado a una estrategia publicitaria. Recientemente se conoció quién robó el corazón de la colombiana, pero esto desató una polémica más grande.

A Pautips se le cuestiona por haberle “robado” el novio a una de sus amigas. La curiosidad de los internautas es tanta que hasta se atrevieron a hacerle la pregunta de forma directa a la colombiana.

Galindo hizo una dinámica en su cuenta de Instagram en la que dejó un cajón de preguntas para que le dejaran interrogantes de temas varios y ella se comprometió a responderlos. Entre los miles de mensajes que recibió, en uno le pidieron que explicara la situación, a lo que ella respondió negando que la historia sea “como la pintan”.

— ¿Por qué le quitaste el novio a tu amiga?

— Yo no le quité el novio a mi amiga. Eso es un cuento mal echado, pero ya llegará el momento de hablar del tema. Igual yo sé que yo no le robé el novio a mi amiga





Este rumor está relacionado a que el novio de Pautips es el también influenciador Ronald Moscoso, quien se dedica a compartir consejos de vida saludable en redes. El hombre de 38 años era novio de la youtuber vegana Yovana Mendoza, conocida como Rawvana, quien en un momento era muy amiga de Paula.

Hay que recordar que esta no es la primera polémica que involucra a Pautips y Rawvana. Hace unos años, Paula subió un video de un viaje a Bali junto a su colega en la que se le ve comiendo pescado, a pesar de que Mendoza siempre se había declarado vegana y en contra del consumo de animales. Galindo quiso eliminar la prueba, pero ya era muy tarde, y el video se volvió viral.

Con esta información en mente, los usuarios de internet lanzaron críticas y teorías acerca de la relación de Pautips y Rawvana. Hay quienes tildan a la colombiana de “tremenda”.

“Oigan, Pautips es tremenda, casi le acaba la vida a la Rawvana y después le quita el novio” - @MarialeMarzola

“¿Que la Pautips se cuadró con el ex de la Rawvana? ¿LA MISMA QUE A LA QUE LE EXPUSO SU FALSO VEGANISMO? JAJAJAJAJAJAJAJJAAJJA” - @CachacaBaskin

Mientras tanto, los seguidores de Pautips defienden a la influenciadora y aseguran que la situación no es así como se ve. Ellos esperan que la colombiana suba un video pronto a redes sociales contando la historia completa.

<b>La relación de Pautips y Ronald</b>

La pareja está saliendo desde enero de este año, pero hasta ahora están compartiendo contenido juntos. Apenas el pasado 13 de julio Pautips reveló el nombre de su novio gracias a una dinámica de preguntas que hizo en Instagram, y luego, durante el último fin de semana de agosto, la colombiana publicó la primera foto con él. En la imagen se ve a la pareja abrazados en la playa junto a Cookie, la mascota de la creadora de contenido.

Pautips compartió este contenido en sus historias de Instagram aprovechando el cumpleaños de Moscoso. Además, escribió un mensaje corto donde deja claro que su novio se ha vuelto su mejor compañía.

“A mi mejor compañia, mi amor, socio, mejor amigo... ¡feliz cumpleaños, Ronald! Te mereces todo lo bonito que das al mundo. Love you”, escribió Pautips.

Además, la influenciadora se fue a vivir a Miami (Estados Unidos) por temas de trabajo, pero se resalta que en la misma ciudad vive Moscoso. En las últimas semanas se les ha visto compartir viajes juntos y asistir a algunas reuniones de trabajo.

El no haber revelado antes la identidad de su novio le causó muchas polémicas a Pautips durante el año. En los últimos meses sus seguidores la interrogaban acerca del tema y al no obtener mucha información la acusaron de no contar detalles de su relación para impulsar su imagen. Según varios usuarios de internet, todo era parte de una controversial estrategia de marketing.

— “¿Por qué no nos quieres decir cómo se llama tu novio? Para ganar views y polémicas”

— “Eso no es cierto. Yo creo que mi relación pasada fue demasiado pública y al final para mí no fue una buena experiencia. Si en algún momento decido hacer pública mi relación es porque me voy a sentir segura de hacerlo, pero en este momento no estoy obligada a hacerlo”, dijo la creadora de contenido.

La razón por la que la pareja no quiere hablar mucho del tema es que no desean hacer de la relación un asunto público. Pautips explicó que su noviazgo anterior, con el también creador de contenidos Felipe Zuluaga, se hizo muy conocida y cuando terminó las consecuencias fueron “graves y más dolorosas”.

SEGUIR LEYENDO: