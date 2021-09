Lo que quedó tras la reunión de Alejandro Gaviría con el Partido Verde

Alejandro Gaviria, quien ha negado su interés por ser candidato a la presidencia, es aún objetivo de la Alianza Verde, según las congresistas Angélica Lozano y Juanita Goebertus. Fotos: Colprensa, Universidad de los Andes

De acuerdo con la reunión, en la que estuvieron Viviana Berberena, integrante del comité ejecutivo del partido, los senadores Angélica Lozano y Antonio Sanguino y los concejales de Bogotá, Jorge Torres y Diego Laserna, se intercambiaron visiones con miras a la consulta popular del 13 de marzo de 2022, de la cual le comentaron a Gaviría que él y los miembros de la Coalición de la Esperanza deberían competir en esa consulta para escoger un candidato único.

Ante dicha propuesta por parte de la Coalición, el exrector de los Andes, les manifestó su deseo de “hacer una campaña de recolección de firmas independiente con el fin de unir a distintos sectores sociales y políticos del país, sobre la base de un principio básico de transparencia y de lucha contra las prácticas políticas clientelistas”.

Además, en dicha reunión a Gaviria lo acompañaron varios miembros de su campaña, entre quienes se destacan el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret y la representante Juanita Gobertus.

Asimismo, en medio de la integración de todos estos perfiles políticos, se conoció que en ningún momento se mencionó la posibilidad de considerar al exalcalde Federico Gutiérrez, al exministro Mauricio Cárdenas y al senador David Barguil, como posibles aspirantes a una posible futura consulta para escoger un candidato único de centro que los represente en las elecciones presidenciales de 2022.

De igual manera, se conoció que las dos partes coincidieron en trabajar para fortalecer el centro del espectro político, para así tener un solo candidato presidencial que, dicen, sería el único capaz de derrotar a un candidato por parte del uribismo y de la derecha, e igualmente, luchar contra el candidato de izquierda.

Tras la reunión, los verdes manifestaron que la reunión está rodeada de esperanza, ya que con Gaviria los une el propósito de tener un centro como opción de cambio constructivo y responsable frente al actual panorama político del país.

“La crisis económica y social, el potencial de surgimiento de un tercer pico de violencia, la depredación de nuestra biodiversidad y el deterioro de la confianza en las instituciones demandan de todos nosotros capacidad y liderazgo para sacar adelante las soluciones que requiere la ciudadanía”, son los puntos que buscan trabajar y con los que tienen esperanza poder tener un candidato para dar la lucha en las urnas.

Luego del encuentro, ‘Colombia Tiene Futuro’, movimiento de Gaviria, emitió un comunicado en el que señala: “Como hemos reiterado en todos los espacios, la candidatura de Alejandro Gaviria es una campaña ciudadana e independiente, sin jefes políticos. Está centrada en la recolección de firmas que avalen su inscripción y en conversación con los ciudadanos”.

Además, dicha misiva indica: “porque estamos convencidos de que Colombia Tiene Futuro, la campaña está abriendo espacios de diálogo con sectores políticos, sociales, académicos que comparten la visión propuesta por Alejandro Gaviria de una política transformadora, serena, sin odios ni mentiras”.

Alejandro Gaviria insinuó que Petro no es tan progresista y que, supuestamente, se opone al aborto

En diálogo con la periodista María Jimena Duzán para su programa A Fondo, el académico se refirió al apoyo de los pastores cristianos al Pacto Histórico de Petro y ahí aprovechó para, otra vez, lanzar una pulla al exalcalde de Bogotá.

“Creo que yo soy más progresista que Petro”, aseveró y, de inmediato, explicó que en abril de este año habló con el senador sobre lo que representaba cada uno y fue ahí cuando mencionó el tema del aborto y otros temas coyunturales que atañen hoy a la sociedad.

“Hablé de un enfoque distinto al problema de las drogas, que no sea prohibicionista; del derecho a morir dignamente, que yo había defendido siendo ministro de Salud, y mencioné los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo -aborto-”, expresó Gaviria.

Más adelante, el precandidato recordó que Petro le habría respondido de manera enfática su opinión respecto al aborto; situación que no desaprovechó el exrector para compararse con él y decir que es más progresista que su contendor en las urnas: “Él me miró y me dijo: ‘ese tema no’, de manera enfática”, añadió y volvió a dejar en tela de juicio los ideales progresistas de Petro.

“No sé si uno puede llamarse progresista si de alguna manera no está del lado correcto. Uno no puede ser progresista y no puede ser feminista sin una agenda clara en los derechos sexuales y reproductivos”, comentó, mientras comparó al líder de Colombia Humana con uno de sus máximos detractores, el exprocurador que lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA.

SEGUIR LEYENDO