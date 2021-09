“Deconstruya su masculinidad”: reacciones frente a la polémica frase de Jean Claude Bessudo sobre las mujeres de Popayán

El presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, fue centro de una polémica en Cauca, luego de que en una entrevista con el periódico El Tiempo sobre la estrategia de la empresa para salir a flote durante la pandemia, señalara como “la peor plaga” a la mujeres de Popayán.

En su diálogo con el diario bogotano, Bessudo fue cuestionado sobre cómo afectó la crisis sanitaria a Aviatur y las acciones que tuvieron que poner en marcha para recuperarse. En un punto de su entrevista con el medio, fue cuestionado sobre sí los territorios de Colombia estaban preparados para la promoción turística de sus regiones, a lo que el presidente de la agencia de viajes, contestó:

El comentario del presidente de Aviatur sobre las mujeres payanesas generó polémica e indignación en la región, por lo que la secretaria de la Mujer de Popayán, Mariana Bermúdez, se pronunció a través de una carta calificando el lenguaje usado por Bessudo como “una alta carga de violencia”.

“Al leerlo debí devolverme varias veces, no podía entender la necesidad de semejante calificativo, y para el caso concreto no acudiré a la RAE para transcribir su significado, todos lo conocemos, me referiré a cómo el lenguaje tiene una alta carga de violencia, la cual se encuentra naturalizada, lo evidencia el hecho de que haya sido escrito en un medio de alta difusión”, expresó la funcionaria.