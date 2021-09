Falcao reveló la razón por la que eligió al Rayo Vallecano: “Me van a ayudar a seguir creciendo” ARCHIVO

El delantero Radamel Falcao García habló desde la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla sobre lo que será su nuevo reto profesional, jugar en el Rayo Vallecano. Tras su paso por el Galatasaray, el máximo goleador histórico de la Tricolor buscará demostrar que aún tiene fútbol por entregar.

Y es que los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen el duro reto de enfrentar a la selección de Chile en el último juego de la triple fecha de Eliminatorias, allí la experiencia de ‘El Tigre’ podría ser vital frente a la falta de gol del equipo. Se espera que pueda ser titular y así pueda mostrar las cualidades que aún tiene vigentes, esas mismas que le volvieron a abrir las puertas en el fútbol español.

De hecho, según explicó, quiere recuperar esa confianza en los terrenos de juego luego de tener un inicio de año cargado de lesiones. Sin duda alguna, Radamel Falcao mantiene la ilusión de volver a ser importante en una liga donde alguna vez se convirtió en el mejor delantero del mundo. Recordemos que en 2012 brilló con el Atlético de Madrid y se destacó como el delantero ‘9’ del equipo del año de la FIFA, compartiendo frente de ataque con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

“Es una oportunidad para mi carrera, estoy muy contento de unirme a esta institución. Es un lugar donde me van a brindar toda la confianza para poder dar lo mejor de mí y hacer parte de un equipo con un espíritu muy lindo”, dijo Falcao sobre la razón que lo llevó a firmar con el Rayo, un equipo que, si bien no es uno de los grandes de España, le abrió las puertas para disputar la primera división de ese país.

El Tigre, quien regresa a España después de 8 años, marcó 70 goles con Atlético de Madrid y ganó una Copa del Rey, una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa. Ahora, reconoce que volver a jugar en LaLiga es una gran motivación para este momento de su carrera, pues en el Rayo se encontrará con gente conocida que hará más fácil su proceso de readaptación.

“Conozco varios jugadores de ahí, me han transmitido lo que es el vestuario, el cuerpo técnico, así que me siento muy orgulloso de hacer parte de este club y de volver a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y que seguramente me va a permitir seguir creciendo”, explicó.

Lo cierto es que, una vez termine la triple fecha de Eliminatorias Conmebol, Falcao volverá a Europa y será presentado oficialmente en el Rayo Vallecano. Allí espera retomar minutos de competencia y tener una buena temporada para así ganarse un lugar en la convocatoria de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia para afrontar el Mundial de Qatar 2022.

Radamel Falcao García fue presentado como nuevo jugador del Rayo Vallecano

A través de las cuentas en redes sociales y la página web del Rayo Vallecano se hizo oficial el fichaje de Radamel Falcao García para la próxima temporada. El delantero llega como jugador libre tras desvincularse con el Galatasaray. El equipo de la ciudad de Madrid destacó en el perfil colombiano los múltiples títulos sumados a lo largo de su carrera, así como ser el máximo goleador de la Selección Colombia.

El equipo del distrito de Vallecas, además publicó un video con un mensaje del jugador a toda su afición, “Hola rayistas, soy Radamel Falcao y estoy muy feliz de convertirme en jugador del Rayo. No veo la hora de vernos en Vallecas, un abrazo grande para todos”.

Falcao fue presentado por el equipo español con una imagen que lleva su nombre y este a la vez es rasguñado por las garras de un tigre, haciendo alusión al apodo del delantero colombiano. Su contrato se firmaría tras su participación con la Selección Colombia y la duración sería por la próxima temporada, con posibilidad de ampliarse por una más.

Junto con el experimentado delantero también fue presentado el portero colombiano Iván Arboleda. Este jugador con procesos en Selección Colombia llega proveniente del Banfield de Argentina, equipo donde fue figura en el subcampeonato del 2020 perdido ante Boca Juniors en la tanda de penaltis.

