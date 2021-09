J Balvin responde a usuario de Instagram que le preguntó si promueve cultura o la incultura

J Balvin. Foto: Instagram @jbalvin

Diariamente, J Balvin recibe tanto halagos como críticas por muchas razones, especialmente musicales y políticas. Recientemente, el cantante se presentó en Las Vegas junto a otros reconocidos intérpretes del género urbano como Karol G, Jowell y Randy, Rauw Alejandro, Nio Gracía entre otros. La polémica surgió porque en el mensaje que acompaña la galería de fotos de su presentación, escribió “Somos más que artistas, movemos cultura”.

Fue precisamente ese fragmento el que no cayó muy bien entre varios usuarios de Instagram, que incluso comentaron su publicación, preguntándole al artista “¿Mueve cultura o incultura?” a lo que José dio una respuesta, para muchos, contundente.

“Qué haz hecho tú para inspirar? ¿Se quejan y qué hacen para solucionar?” Fue la réplica del colombiano que alcanzó más de 1.600 ‘me gusta’ en pocas horas. Ambas reacciones fueron compartidas por ‘Rastreando famosos’, perfil dedicado a seguirle la pista a los famosos del país, y despertaron miles de comentarios, unos apoyando al reguetonero y otras, preguntando qué tipo de cultura promueve.

“Ni los músicos de verdad se han atrevido a tanto”; “Pues a decir verdad en hacer nada y hacer lo que supuestamente él hace, en sí, prefiero no hacer nada”; “¿Porque no salió en sus redes a exponer la corrupción? Aprovechando que tiene el poco de gente que lo sigue” y “No sabía que decir obscenidades era cultura”, fueron algunas de las respuestas destacadas. Por otro lado, otros usuarios mencionaron que Balvin borró el comentario, pues no fue encontrado dentro de la publicación.

Vale mencionar que, hace varios días, el cantante de éxitos como ‘La canción’, ‘No me conoce’ y ‘Mi gente’, llamó la atención por un collar que le mostró a sus más de 48 millones de seguidores en Instagram que está dedicado a su hijo, Río, fruto de su relación con la modelo Valentina Ferrer.

En las imágenes se aprecia que el ostentoso accesorio se compone de personajes de sus caricaturas favoritas, como ‘Tom y Jerry’, ‘Bob Esponja’, ‘Pokémon’, y otros clásicos como ‘Catdog’, ‘Bugs Bunny’ y ‘Batman’; además, tiene incrustadas piedras preciosas y finaliza con el nombre ‘Río’.

La publicación tuvo más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios positivos, destacando la singular manera de llevar en el pecho a su primer primogénito.

Finalmente, cabe recordar que el niño de Medellín acudirá a TikTok para lanzar su más reciente trabajo discográfico ‘José’, mediante de un concierto en vivo que tiene por fecha este 12 de septiembre a las 5 de la tarde, hora de Colombia y México.

La misma aplicación hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter para Latinoamérica, mencionando además que quienes asistan, escucharán nuevos temas del artista y los éxitos favoritos tanto de Balvin como de sus seguidores “en una experiencia exclusiva”; entretanto que mientras se anunciaba dicho evento, el artista compartió en Twitter e Instagram el listado oficial de las canciones que hacen parte de ‘José’.

Son 24 temas que se incluyeron, entre los que se destacan colaboraciones con Myke Towers, Khay Cortez, Ozuna, Dua Lipa, Bad Bunny y el colombiano Feid.

SEGUIR LEYENDO