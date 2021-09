Enrique Iglesias le confesó a Sebastián Yatra y a Ricky Martin que su siguiente álbum será el último de su carrera

Ricky Martin, Sebastián Yatra y Enrique Iglesias. Foto: Instagram @sebastianyatra @enriqueiglesias y @ricky_martin

En medio de una conversación entre amigos, Ricky Martin, Sebastián Yatra y Enrique Iglesias hablaron de sus respectivas carreras musicales. Los tres artistas revelaron varios detalles, sin embargo, fue Iglesias el que entregó la información más sorpresiva. El intérprete de “Bailando” dejó atónitos a sus colegas y seguidores cuando anunció que su próximo álbum sería el último.

Yatra se unió a la gira de conciertos denominada ‘Enrique Iglesias and Ricky Martin Live in Concert’, evento que tendrá presentaciones en Estados Unidos y que pretende entregar más de 30 espectáculos a sus fanáticos. Desde el próximo 8 de septiembre, los músicos empezarán un recorrido que iniciará en Texas, y que pasará por varios escenarios en Miami, Las Vegas, Orlando, Washington, Los Ángeles, y El Paso, para cerrar finalmente en Anaheim, al sur de California. La gira es de Ricky Martin y Enrique Iglesias, pero contará como invitado especial con Sebastián Yatra, quien, desde hace varios días, ha estado en Norteamérica para promocionar una nueva canción de su repertorio.

Lo que Yatra y Martin no esperaban era que, en medio de una de sus conversaciones, Iglesias les confesara que estaba cerca de alejarse de los escenarios y de los estudios de grabación. Iglesias conoce a Ricky Martin desde hace varios años y, según dijo, en la conversación que se transmitió en vivo por YouTube, el colombiano, Sebastián Yatra, se ha convertido en un amigo.

“No lo sé, estoy en ese momento de mi vida, en ese capítulo de mi vida, en el que pienso que es el momento correcto de hacerlo; he estado pensando en esto desde 2015. Nunca pararé de hacer música, nunca pararé de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré en un camino diferente. No es necesario empacarlo en un álbum. Entonces, este proyecto es importante para mí”, explicó Iglesias.

Este será su álbum número 11 desde ‘Sex and love’, publicado en 2014. El disco saldrá a la luz el 17 de septiembre, y tendrá por nombre, según relató, ‘Final’. “Estoy tratando de decirles que este podría ser mi último álbum”, confesó y agregó Iglesias que, a su vez, dijo que este nuevo recopilado de sus canciones estará compuesto por dos volúmenes.

Por el otro lado, el único de los tres artistas que ha tenido la oportunidad de volver a hacer un concierto en vivo es Yatra, por lo que contó que la energía de las personas es superior a cómo se vivía previo a la pandemia. Ricky Martin aseguró que desde que inició la emergencia sanitaria solo ha podido estar en shows de televisión o transmisiones, por lo que espera con ansias esta gira para poder reconectar con el público.

En el tema de las nuevas producciones discográficas, y tras la confesión de Iglesias, Ricky aseguró que viene trabajando en una gran entrega, pero sin mucha prisa. Manifestó que puede ser posible que dé detalle del mismo durante la gira con Iglesias y Yatra. Relató que terminará su creación antes de que se acabe este año. Yatra, según contó, ya tiene pendientes pocos detalles para hacer pública una nueva canción cuyos detalles se afinaron en Italia.

Según le dijo a sus nuevos compañeros de gira, estuvo en Venecia, Italia, hace unas semanas, en un evento. El colombiano ya había escrito una canción poco antes y, enamorado de la letra, decidió contactar a su director para grabar el videoclip de la pista allí, en territorio europeo. Ya tiene la primera parte y espera revelarla pronto.





