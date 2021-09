Profesor de colegio rural recoge firmas para que la ministra TIC responda por escándalo de corrupción

Un profesor de Informática, matemáticas e inglés del colegio Irco Dos Aguas, ubicado en la zona rural del municipio de Chaparral, en las montañas del sur del Tolima, recoge firmas a través de la plataforma Change.org para exigirle a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, que responda por el escándalo de corrupción del Proyecto de Centros Digitales.

“En el colegio somos 7 profesores y 110 niños y niñas que todos los días tenemos que luchar contra un enemigo invisible: el difícil acceso a internet por cuenta del olvido del Estado, aún más teniendo en cuenta que en nuestra población no funciona ningún operador de telefonía”, señaló el maestro Leonardo Uribe.

Asegura que durante años han usado antenas repetidoras para intentar llevar internet a la vereda y pagar cuentas por un servicio deficiente. “en el colegio vimos con gran esperanza el Proyecto de Centros Digitales impulsado por la Ministra de las TIC, Karen Abudinen”.

Y agrega: “ustedes no se alcanzan a imaginar lo emocionados que estábamos cuando vimos que precisamente nuestro colegio había sido seleccionado para ser beneficiario del proyecto. Por fin iba a ser la apertura que iban a tener nuestros estudiantes al mundo”.

Uribe sostiene que luego instalaron el servicio, se llevaron una gran decepción. “La señal de internet es completamente deficiente e intermitente, lo que la hace prácticamente imposible de usar. Nos da tristeza ver que las esperanzas de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad se están viendo burladas por un programa gubernamental que ha generado escándalos por sus altos grados de corrupción”, dijo.

Afirma que en su caso, no hacen parte del segmento del proyecto sobre el cual está el escándalo de los 70.000 millones perdidos, “hacemos parte del otro segmento del proyecto que, aunque se instaló, no funciona. Sin embargo, por parte del Gobierno sí le están pagando a los operadores que supuestamente deben asegurar la calidad del servicio. ¿Acaso eso también no es corrupción?”, cuestionó.

En la petición, que ya tiene más de 18 mil firmas, se lee que han llamado muchas veces a reportar la deficiencia del servicio y también se realizó recientemente una interventoría en la cual el servicio fue declarado deficiente. Sin embargo, no se ha solucionado el problema y actualmente, a pesar de las quejas y reclamos, parece ser que se nos agotan las posibilidades de tener un servicio de internet digno para nuestra comunidad.

“Por eso hoy, he decidido alzar la voz por mis estudiantes y por mi comunidad. Necesitamos que la Ministra de las TIC responda por el internet que prometió para nuestro colegio y el de muchos otros en las zonas rurales de Colombia. No queremos aparecer en las estadísticas como un caso más de corrupción en el que se continúan sacrificando los derechos de los niñas y niños, y en general de toda una comunidad, por la avaricia y los torcidos de unos cuantos”.

Adicional a esto, dice el maestro que por la inoperancia, negligencia y por supuesto, la presunta corrupción, es más que pertinente exigir la renuncia de la ministra Abudinen.

Bogotá. Enero 26 de 2018. La directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar Karen Abudinen,hablo sobre las expectativas y retos del nuevo con la infancia de Colombia. (Colprensa - Diego Pineda)

“La cara de decepción de 110 estudiantes incomunicados y burlados por un internet que no funciona, son suficientes razones para decir #RenuncieMinistra”, dijo el profesor.

Cabe recordar que, Abudinen hace unos días dijo en Blu Radio, que no piensa renunciar. “Esto no para, el día que resolvamos esto estaremos hablando de otra etapa y podemos pensar que un funcionario le dio la cara al país, solucionó el problema , dejó los colegios conectados y eso sí es responsabilidad política”, manifestó la ministra.

