“Me siento con más confianza en este nuevo ciclo”: Rafael Santos Borré

La selección Colombia ya piensa en el partido de este jueves 2 de septiembre contra Bolivia en La Paz. La lista de convocados del entrenador Reinaldo Rueda para la triple fecha eliminatoria tendrá como sorpresa a dos exdelanteros del Atlético de Madrid que buscarán darlo todo para clasificar a Catar 2022 tras una regular actualidad en Europa.

Se trata de los goleadores Radamel Falcao García y Rafael Santos Borré, este último, fichaje promesa del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana y convocado para la reciente Conmebol Copa América 2021 en la que el equipo cafetero conquistó el tercer lugar detrás de Argentina y Brasil.

En conferencia de prensa previa al partido y tras haber viajado en la concentración con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el barranquillero Rafael Borré se mostró ilusionado por participar y aportar con lo mejor de su fútbol al combinado tricolor, teniendo en cuenta la ausencia de último momento del atacante de Atalanta, Luis Fernando Muriel.

Si bien sabe que tendrá que ganarse el puesto en ataque con nombres como Luis Díaz, Duván Zapata y el mismo Radamel Falcao García, nuevo fichaje del Rayo Vallecano de España, Borré es consciente de que su alto nivel en River y lo mostrado en la Copa América y en los minutos que tuvo contra Perú por la séptima fecha de las eliminatorias Conmebol en Lima, lo dejan como una opción de primera mano para poder conseguir los 9 puntos en los tres partidos de septiembre.

Estas fueron las declaraciones del delantero barranquillero surgido en las inferiores del Deportivo Cali, tras analizar su posibilidad de vestir con más frecuencia la camiseta de la selección:

Me siento con mucha más confianza en este nuevo ciclo. Jugar un torneo internacional con la selección me da experiencia, jerarquía, conocimiento con los compañeros, estamos contentos con el grupo que tenemos, hay muchas opciones para el técnico. Es un orgullo enorme una felicidad enorme. Me he sentido feliz, en donde estoy, un club que tiene un gran proyecto con mucho crecimiento, me ha sorprendido la liga es muy competitiva, es de élite, se nota la calidad de los jugadores