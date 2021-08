MOE solicitó a la Corte Constitucional que de prioridad a la revisión del Código Electoral

Bogotá. Octubre 27 de 2019 imagen de referencia. En la foto: Corferias (Colprensa – Camila Díaz) Colprensa

Este 23 de agosto se cumplen ocho meses desde que fuera enviado a revisión de la Corte Constitucional el Código Electoral aprobado por el Congreso de la República. Debido a la demora del proceso, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, envió una solicitud a Antonio Lizarazo, presidente del alto tribunal, en la que le solicita agilizar el estudio de este nuevo código.

Esta solicitud nace debido a que están próximas fechas vitales del calendario electoral, lo que preocupa a políticos y organizaciones que vigilan las elecciones democráticas que se realizan en Colombia.

Barrios pide a la Corte que agilice el estudio para que la aplicación del Código Electoral “sea oportuna y brinde claridades indispensables sobre cómo deben desarrollarse los procesos electorales del Congreso y Presidencia 2022, teniendo en cuenta que ya está corriendo su calendario electoral”.

Para la MOE, el estudio se debe hacer con celeridad debido al momento que vive el país y es necesario que se legitimen las elecciones.

Si bien comprendemos que es un estudio extenso, el momento actual demanda una pronta respuesta por parte de esta corporación, toda vez que uno de los elementos para dotar de legitimidad las elecciones, es la existencia de normas claras, ciertas, precisas y conocidas, con anterioridad.

Para la MOE, si la Corte Constitucional no toma una decisión no estaría muy claro el procedimiento de inscripción de cédulas, candidatos, reglas para las campañas y el cómo se llevarán a cabo las jornadas electorales. No tener claridad en esto “podría tener consecuencias graves frente al ejercicio de los derechos políticos, por cuanto no hay certeza sobre las reglas que le serán aplicables”.

La Misión de Observación Electoral señala que una vez se haga efectivo el fallo, todo el órgano electoral vivirá un complejo momento por los cambios y modificaciones que tiene que hacer como: la administración de instituciones electorales, el presupuesto, esfuerzos en pedagogía ciudadana y todo lo que involucre a actores electorales.

También tendrá repercusiones sobre la contratación estatal y los principios de coordinación y planeación que rigen en esta materia. La espera de la sentencia de constitucionalidad podría representar un retraso en dicha contratación y ejecución para desarrollar los procesos electorales, cuestión que preocupa a la MOE.

Jornada de votación en 2022 podría ser de dos días

El pasado jueves 19 de agosto, el registrador Nacional, Alexander Vega, dijo que para las elecciones tanto legislativas como presidenciales de 2022 se podría ampliar la jornada de votación unas horas e incluso, todo un día de más.

Según el registrador, esta decisión se tomaría debido a la pandemia del covid-19, siempre y cuando la Corte Constitucional de el visto bueno del Código Electoral que ya aprobó el Congreso y que permite la modificación de los horarios de votación, estos serán hasta las 5 p. m.

“Si la Corte Constitucional le da su bendición y su asequibilidad, prepárense para la jornada electoral hasta las 5:00 de la tarde”, sostuvo el funcionario.

Agregó que no solo el Código le permite a la Registraduría ampliar por horas sino también por días. “Si llega a salir el código como aspiro, haríamos uso de ese artículo y téngame que no solo va a ser hasta las 5:00 de la tarde, sino hay otro artículo que con la autorización del Consejo Nacional Electoral podríamos extender la jornada electoral no solamente por horas, sino por días”, puntualizó.

En 2022 no es muy claro cómo este el país en cuestión de la pandemia, pero Vega dejó la puerta abierta de cómo esté el riesgo para implementar una jornada electoral de dos días para garantizar que los colombianos voten.

