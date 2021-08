Hincha de Santa Fe fue asesinado por barristas de Millonarios mientras se desplazaba hacia su trabajo

Aumenta la preocupación en Bogotá por cuenta de las víctimas que ha dejado a su paso el barrismo colombiano. El último caso que consternó a la ciudadanía y a las autoridades tiene que ver con la persecución y asesinato de un seguidor de Independiente Santa Fe, que en el camino de su casa al trabajo fue golpeado, aparentemente, por hinchas de Millonarios, hasta que el ataque acabó con su vida.

Como ya se vio en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional del pasado martes 3 de agosto, los ataques a fanáticos del fútbol por motivos relacionados con el color de su camiseta no se detienen. Aunque en esa ocasión la víctima dentro del estadio Nemesio Camacho El Campín logró sobrevivir a varias patadas en su cabeza, ahora, la peor parte de una persecución se la llevó Jonathan Torres Rojas, seguidor cardenal de 22 años que oficiaba como guarda de seguridad de un conjunto residencial del norte de la capital.

Los hechos sucedieron a las 3:17 a. m. del domingo 15 de agosto en la calle 56C Sur #72A -19 del barrio Olarte en la localidad de Bosa. En un video de las cámaras de seguridad y vigilancia del sector ubicado al sur de Bogotá quedó en evidencia cómo el ciudadano fue atacado por doce personas que, según su familia, eran barristas de Millonarios.

Ante los micrófonos de Noticias Caracol, Jeison Rojas, tío de la víctima del fatal hecho relató cómo fue la persecución que acabó con la vida de su familiar, mientras él sostenía una bicicleta en sus manos:

Él estaba saliendo en ese momento para el trabajo porque él trabajaba en un edificio en el norte como vigilante, por eso llevaba su cicla y por eso salía a esa hora tan temprano. Según lo que me dicen, los barristas ya sabían quién era él. Ellos estaban ahí tomando, Jonathan salía, se los encontró a ellos y yo me imagino que por lo que estaban tomados o drogados, lo corretearon, llegaron a una de las cuadras del Olarte y pues ahí no se pudo defender de las 12 personas que lo agredieron, le pegan y le pegan muchas puñaladas

Jeison manifestó su indignación en materia de justicia y decisiones tomadas por las autoridades, pues relató que él y varios familiares de Jonathan fueron hasta la estación de Policía de la localidad de Bosa, pero que después de su llegada, liberaron a algunos de los responsables de la agresión y la muerte del joven:

Nosotros fuimos hasta la URI, hasta la estación de Bosa, y según la Policía, se habían entregado cinco muchachos, como los que más estaban ahí y otros se habían escapado, pero entonces me trataba de dar a entender el comandante que ellos no habían sido, que solo fueron unos cuantos que le pegaron. Así no fue, uno puede ver en los videos y entre todos lo atacan, entonces eso es indignante porque a ellos los soltaron ya y no aparecen ni saben dónde están