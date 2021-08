El insulto de Marbelle por Twitter a una activista del petrismo

La cantante de tecnocarrilera Marbelle encendió la polémica en redes sociales luego de que publicó un tweet en el que criticó a la ciudadana alemana Rebecca Sprößer, después de que fue expulsada del país. “¡Ahí sí se para como una damita! Tan decente”, indicó la intérprete al retuitear un trino donde se ve cómo fue expulsada la extranjera que acompañó a la primera línea en Cali.

La publicación desató toda clase de comentarios, pero uno en particular fue más polémico, ya que uno de los usuarios de la red social afirmó: “Al menos a esa alemana no la hemos visto desnuda. Porque una mujer decente no lo hace”, ante ello la cantante respondió: “Prefiero que me vean empelota y no encapuchada”.

Precisamente, por este último trino, la activista del petrismo María José Gómez lanzó un comentario a la cantante: “No Marbelle, no nos interesa verte sin ropa ni encapuchada, y mucho menos escucharte. No insistas”.

Comentario que no pasó desapercibido para la artista que lo contestó con un insulto. “Cómo le va a interesar verme sin ropa si la nariz de buñuelo no la deja”, sostuvo.

Por el insulto, la activista lamentó que la cantante recurriera a un ataque a su físico. “Lo de la señora Marbelle me da lástima. No esperen que la ataque por su físico, su vida personal o su exesposo. Yo creía que un artista debía ser más empático, quizás la tesis de Boyd White esté equivocada. Yo pensaba que una mujer con su pasado, debía saber de sororidad”, escribió la abogada.

Y agregó: “También esperaba que una persona que conoció la realidad de muchos colombianos y salió adelante, pudiera mirar de nuevo a los que dejó atrás, sintiera sus luchas e intentará ayudarlos, pero no. Una vez más, la educación liberal humanista es necesaria para no formar Uribistas”.

Hace unas semanas la cantante, que ha demostrado ser seguidora del expresidente Álvaro Uribe y sus políticas, se burló de la derrota del congresista Gustavo Bolívar en el Senado por la Segunda Vicepresidencia de la mesa directiva, a través de un meme y un comentario que causaron una ola de comentarios en su contra.

La imagen en cuestión, se trata de un montaje en el cual aparece Bolívar llorando por su derrota y, en la parte inferior, un texto que dice: “¡Buenos días! El color para hoy es el blanco”. Mientras que, desde su cuenta de Twitter aprovechó para hacer un chiste con el que, evidentemente, se volvió a burlar del senador que perdió su postulación con 32 votos a favor y 66 en blanco.

“¡Te diste garra!”, “me he reído mucho con esa imagen”, “Colombia, el país en el que la exmujer de un policía corrupto cree que tiene derecho a burlarse de los políticos” y “mejor dedícate a cantar y hacer morcilla”; fueron algunas de las respuestas que recibió Marbelle.

No es la primera vez que la cantante arremete contra este sector de la política colombiana, pues durante los hechos violentos que se presentaron en el paro nacional, culpó a Gustavo Petro de ser el promotor de los desmanes.

