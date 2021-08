En Inglaterra dan por hecho que James no seguirá en Everton: agosto decisivo para el colombiano

James Rodríguez está a la espera de definir su futuro para la próxima temporada - Foto: Twitter @EvertonESP

El futuro de James Rodríguez está en el limbo una vez más. Los medios ingleses aseguran que el colombiano no será tenido en cuenta dentro de los planes del nuevo técnico del Everton, Rafa Benítez, y por lo tanto deberá empezar a buscar equipo para la próxima temporada. El ‘problema’ será el tiempo en el cual tendrá que hacerlo: un mes.

El mercado de transferencias en Europa cerrará el próximo 31 de agosto, por lo que ese será el plazo para que su agente, Jorge Mendes, le encuentre un nuevo destino al ‘10’. El diario local, Liverpool Echo, explicó en las últimas horas cuál es la situación de Rodríguez en los ‘Toffees’ y las posibilidades que tiene para salir:

“Everton y James Rodríguez tienen un mes para intentar encontrar una solución de transferencia que se adapte a ambas partes. A Rodríguez se le ha informado que no figura en los planes de Rafa Benítez esta temporada y que es libre de irse, en caso de que se presente la oferta adecuada”, indicó en primera instancia.

LOS 2 ‘PEROS’ PARA QUE JAMES SE QUEDE:

El citado diario manifiesta que hay dos grandes situaciones que terminarían desencadenando en la salida de James del Everton. El primero es el alto salario que recibe, pues “se cree que gana más de £ 200,000 a la semana”. Para Benítez esto significa un impedimento en sus intenciones de “renovar el equipo” y entiende “la necesidad de sacar más partido al dinero del club y hacer que el presupuesto de los ‘Blues’ vaya más allá. James es el que gana más dinero del equipo”, apuntan.

Según las cifras que divulgó en su momento el portal especializado Spotrac, el cucuteño fichó con el equipo de Liverpool a cambio de un salario de 7 millones de libras esterlinas, que representan unos 7.8 millones de euros. En el listado de los mejores pagos Yerry Mina aparece segundo con 6.24 M£, cifra que comparte con el brasileño Bernard. Un escalón más abajo aparece André Gomes (5.83 M£), y Jordan Pickford y Gylfi Sigurdsson, con 5.2 M£ cada uno.

James Rodríguez en el partido frente a los Pumas de México por la Florida Cup 2021 - Foto: Twitter @EvertonESP

Y el segundo motivo sería por la falta de continuidad del colombiano, quien en la pasada temporada se perdió una buena cantidad de partidos producto de los constantes problemas físicos. “Y aunque Benítez no tiene ninguna duda sobre la capacidad y la calidad de Rodríguez, lo ha dicho en público y en privado, su historial físico y de lesiones es una preocupación importante y, por lo tanto, para el nuevo gerente, se reduce a una cuestión de valor”.

Por ejemplo, de los 38 encuentros de la Premier League, el volante ‘Cafetero’ solo disputó 23 de ellos, es decir, se perdió casi el 40% de los partidos. En su mayoría fueron producto de los problemas en su pantorrilla.

¿QUÉ DICE JAMES SOBRE SU FUTURO?

El colombiano ha estado trabajando en la pretemporada con el Everton, e incluso tuvo acción en la reciente Florida Cup frente a Millonarios y Pumas de México. Con respecto a su situación, este contó durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch que nisiquiera él sabe dónde deparará: “Me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé la verdad, es un tema bastante complicado y tampoco quiero decir que no, porque no sé qué va a pasar, vamos a ver. En el fútbol y en la vida no sabemos nada, solo sé que estoy entrenando fuerte y preparándome para mí y eso es lo más importante”.

No obstante, dejó entrever en qué liga le gustaría jugar: “Me falta Italia, pero donde me quieran, sería una opción, pero no sé si a futuro pueda estar. Ya jugué en España, Alemania, Portugal, Francia e Inglaterra”, concluyó.

James Rodríguez llegó libre al Everton proveniente del Real Madrid en septiembre del 2020 - Foto: Everton

SEGUIR LEYENDO: