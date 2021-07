“No sé dónde voy a jugar”: James Rodríguez

James Rodríguez jugó su primer amistoso con el Everton usando la ‘10’ ¿se quedará?. Foto: Everton

El centrocampista colombiano James Rodríguez se abrió, por medio de una transmisión hecha en su canal de Twitch, sobre la incertidumbre que rodea a su futuro deportivo por estos días. En medio de la conversación con sus seguidores, el cucuteño admitió que ni siquiera él sabe con qué equipo va a jugar la próxima temporada.

En sus palabras del jugador, que tampoco participó con la selección Colombia en la pasada Copa América: “me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé la verdad, es un tema bastante complicado y tampoco quiero decir que no, porque no sé qué va a pasar, vamos a ver. En el fútbol y en la vida no sabemos nada, solo sé que estoy entrenando fuerte y preparándome para mí y eso es lo más importante”.

Las declaraciones llegan a pesar de la buena presentación ofrecida por el zaguero en su más reciente salida con el Everton de Inglaterra, el pasado 28 de julio. Se trata del encuentro que tuvo esa escuadra con los Pumas de México por la Florida Cup, al que ingresó desde el minuto 46, convirtiéndose en una de las figuras instrumentales para mantener la victoria 1 - 0, conseguida desde el minuto 19.

De esta manera, se siguen confirmando los comentarios que vienen rondando desde hace por lo menos un mes y que indican que el nuevo entrenador de los tofees, el español Rafa Benitez, no cuenta con Rodríguez dentro de su planteamiento para la siguiente temporada del fútbol inglés.

Estos se han fortalecido en los últimos días, luego de que el periodista español Edu Aguirre, quien mantiene una relación cercana con el centrocampista colombiano y su representante, Jorge Mendes, asegurara que, “en el comienzo de la pretemporada, Benítez le dijo a James ‘No cuento contigo, conmigo no vas a jugar’. Por lo pronto, James está buscando una salida del Everton”.

Para sumar, está el hecho de que desde el pasado 22 de julio se sabe que la dirigencia del club de Liverpool le avisara al cafetero que tiene vía libre para irse a otro equipo, en el caso de recibir una oferta adecuada. Después de todo, los azules cuentan desde esa misma semana con los servicios de Andros Townsend, quien, además de ser zurdo, juega de extremo, como lo hizo James la temporada pasada; y de Demarai Gray, también extremo.

De ahí que Rodríguez haya asegurado durante su transmisión que, “¿Dónde voy a ir? A donde me quieran. Uno tiene que estar a donde lo quieran a uno, sino bien pueda irse. Eso es muy importante”. En la misma, también se refirió a la posibilidad de regresar al Real Madrid, de la mano de Carlo Ancelotti, el entrenador que conoció justamente en el equipo merengue y que lo llevó tanto al Bayer de Múnich como al propio Everton: “No creo, es un ciclo cerrado que no se va a volver a repetir”, dijo.

Sobre su relación con la selección Colombia, la polémica que hubo alrededor de su ausencia en la Copa América y sus posteriores declaraciones al respecto, el cucuteño manifestó: “No quiero hablar todavía, es un tema que quiero hablar en otro momento. Como dije se están pensando cosas a nivel personal, así que no es momento de hablar de esto”.

Entre los equipos que podrían contar con los servicios de James de cara al segundo semestre de este año, se han barajado varias opciones como el Milán de Italia y el Sevilla de España, sin embargo, como advierte el jugador, todavía no hay nada seguro.

