Memes, historias conmovedoras y muchas rancheras en una nueva jornada de audiciones de ‘La Voz Kids’

Una nueva jornada de audiciones se llevó a cabo en el ‘reality show’ más visto en Colombia: ‘La Voz Kids’. Cinco nuevos pequeños se subieron al diamante y dieron a conocer sus voces ante los jurados que, a medida que avanza la competencia, se vuelven más exigentes.

Empezando el nuevo episodio, el país conoció la historia y la voz de Angy Ramírez, una pequeña de 12 años nacida en Medellín; cantó ‘Cedro’ de Adriana López y no pasaron cinco segundos cuando Natalia Jiménez apretó el botón: su voz le había llamado la atención. Instantes después Cepeda y Jesús giraron en señal de aprobación. El bogotano destacó que, “todo el tiempo estuviste súper afinada y el control de tu respiración fue clarísimo. Mucha tranquilidad, pero hay una cosa muy especial: mientras tú cantabas yo me quedé mirando al público y lo que generabas en sus rostros y en su ánimo… eso es muy poderoso”. Finalmente, Angy se quedó en el ‘equipo Jesús’.

Una presentación que llamó la atención fue la de Josué, quien interpretó ante los jurados y el público ‘Una fan enamorada’ de la autoría de Héctor Reglero; pero a pesar de su rol en el escenario no logró que ninguno de los tres artistas se ‘diera la vuelta’; más allá de no pasar, recibió buenos comentarios, especialmente del mexicano.

La ranchera no se quedó atrás y en este episodio, mucho menos: llegaría en la voz de la barranquillera Juliana, quien con tan solo nueve años hizo que el público y el jurado la aplaudieran de pie mientras ella entonó ‘Cucurrucucú’. Natalia le dijo sorprendida: “cantas como una reina, si tú cantas esa canción así como la cantas a tu edad, no me quiero imaginar después”; comentarios que le sirvieron pues la concursante escogió a la española como su mentora.

El turno de afinar fue para Thiago Marti, quien llegó desde Bogotá a interpretar ‘Chorro de voz’; de nuevo una ranchera, con la diferencia que el niño supo cómo impresionar al jurado mediante su expresión en el diamante. Al final de su presentación, este aspecto fue relevante para Andrés Cepeda:

“Obviamente tienes un chorronón de voz, pero además tienes una personalidad escénica única. Hiciste una canción donde interpretas un tipo que se queda sin voz, que canta con tos, que se le salen prácticamente las lágrimas (…) y no es común encontrar una persona de tu edad que tenga las capacidades artísticas tan claras, porque claramente (sic) eres un cantante, un intérprete”, dijo el capitalino.

“TheRancherasKids”: Los memes no se hicieron esperar

El numeral #LaVozKids nuevamente fue primera tendencia en Twitter, hecho que ya se está volviendo costumbre desde el primer episodio. Allí, varios usuarios halagaron las voces de los pequeños talentos y varios criticaron el hecho de que la mayoría de ellos, desde el inicio de la competencia, han cantado rancheras. “Yo amo con toda mi alma este programa, pero por favor, no más rancheras, queremos otros géneros musicales”, escribió un ‘tuitero’. También ha sido comentado el hecho de que Natalia gire su silla con casi todos los concursantes.





SEGUIR LEYENDO