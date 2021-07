Shaireth, la niña que se conmovió hasta las lágrimas en el primer episodio de ‘La voz Kids’

Captura video Caracol Televisión.

Tras la final del ‘Desafío The Box’, en el canal Caracol se estrenó una nueva temporada del concurso de canto para menores de edad ‘La Voz Kids’. En la noche de este miércoles 21 de julio se dio el regreso de Andrés Cepeda a la silla roja de jurado, esta vez con nuevos compañeros: la española Natalia Jiménez y el mexicano Jesús Navarro. Tal y como se anticipaba, las emociones iban a estar a flor de piel en ese primer episodio.

El éxito de las ediciones de ‘La Voz Kids’ en Colombia siempre se ha dado a las emociones que los pequeños generan en los jurados y en los televidentes, además del innegable talento que los menores demuestran en el escenario. Sin embargo, este primer capítulo sorprendió a los colombianos, pues sin haber pasado los primeros 10 minutos del programa, ya tenía al borde de las lágrimas a más de uno de los televidentes.

Shaireth es una niña de 8 años oriunda de La Guajira y la primera afortunada en presentarse en el ‘diamante’-como se le dice al escenario- del programa. Esta pequeña interpretó ‘Murió El Amor’, canción de Paola Jara, y causó lágrimas en el jurado y los televidentes.

La apertura perfecta de esta nueva temporada del concurso dejó emocionados a los colombianos, pues antes de escuchar a Shaireth cantar, conocieron un poco de su historia junto a la nueva presentadora Laura Acuña. Lo primero que se supo sobre la vida de esta pequeña, es que vive junto a su mamá, su hermano menor y su muñeca Jéssica.

La menor enseñó su vivienda y luego sus juguetes, los cuales son recogidos de la basura pues, según ella, “muchos niños no los quieren y los botan, pero a mí me gustan mucho”. La madre de Shaireth es una artesana que diariamente sale a las calles a vender unas balacas que ella misma realiza; sin embargo, con este trabajo consigue apenas lo necesario para sacar adelante a sus dos hijos.

Jormiri Saurith, madre de la menor, expresó que al escuchar cantar a su hija por primera vez se mocionó con su talento, pero lamentó no tener los recursos económicos para ayudarla a cumplir su sueño. En seguida llega al lugar Laura Acuña para darle la buena noticia a Shaireth de que va a ser escuchada en las ‘audiciones a ciegas’ por Natalia Jiménez, Jesús Navarro y Andrés Cepeda.

Llegó el momento de la audición y la menor cantó la reconocida canción de la cantante colombiana Paola Jara, aunque tuvo algunos problemas con su respiración, recibió muchos aplausos los que motivaron finalmente a Natalia Jiménez de oprimir el botón y dar vuelta a su silla.

Si la historia de Shaireth ya había conmovido a algunos televidentes, la audición terminó de aflorar todas las emociones. Y es que no habían pasado más de 15 minutos del programa, pero las lágrimas de la menor de 8 años empezaron a salir cuando vio que Natalia Jiménez decía ‘Quiero tu voz’.

Aunque la española notó el llanto de la menor la motivó a que siguiera cantando y se levantó de su silla para ir a apoyarla. Escuchar el llanto de la niña hizo que Jesús Navarro también diera vuelta a su silla, inmediatamente también la vio llorar y se levantó para ir hasta el escenario.

Shaireth no pudo seguir cantando, lo que generó la duda de Andrés Cepeda, quien se sorprendió al dejar de escuchar a la menor. El cantante bogotano no aguantó la curiosidad y también dio vuelta a su silla, descubriendo que Jiménez y Navarro estaban abrazando a la menor que no paraba de llorar.

Cepeda se unió al abrazo y Shaireth tomó fuerza para seguir cantando, acompañada ahora en el escenario por los tres jurados.

Al terminar la canción, los jurados regresaron a sus sillas y empezaron a hablar para conocer mejor a la pequeña. “Nos has conmovido a todos, qué lindo es llorar de alegría cuando cumplimos nuestros sueños”, le dijo la española la pequeña.

Finalmente, Shaireth decidió hacer parte del equipo Natalia Jiménez, siendo la primera participante que se unió a la española. Además, Paola Jara también compartió el video de Shaireth cantando su canción en sus historias de Instagram.

