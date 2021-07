“Santiago Moreno no tiene la cabeza aquí en el equipo y mucho menos en este partido”: Juan Carlos Osorio

Son varias las incógnitas en América de Cali de cara al cierre del mercado de fichajes de mitad de año que deja al club vallecaucano en duda para comenzar la Liga BetPlay II 2021 y continuar con la Copa Conmebol Sudamericana, en octavos de final contra Athletico Paranaense.

Todo esto obedece a la anunciada salida del mediocampista caleño Santiago Moreno, quien, a sus 21 años, ya tendría todo preparado para llegar a una de dos franquicias de la Major League Soccer (MLS). Pese a que Tulio Gómez, máximo accionista del equipo rojo, aseguró que no lo iba a vender, han llegado a la oficina de América ofertas de Portland Timbers y Atlanta United.

Así lo ha confirmado el entrenador de América, Juan Carlos Osorio, quien en rueda de prensa previa al comienzo del duelo de este 20 de julio contra Athletico Paranaense se refirió a su continuidad en los diablos rojos antes del cierre del mercado de pases de mitad de año. Sobre el proyecto que se imagina con América de Cali, Osorio prefiere contar con futbolistas que estén listos y “con la cabeza puesta” en cada partido, por lo que el ’10′ del equipo sería un descarte para eventuales convocatorias en el torneo local y también en la Copa BetPlay 2021.

Esto dijo el experimentado estratega risaraldense sobre el juvenil caleño:

“Consideramos que Santiago no tiene la cabeza puesta en el equipo y mucho menos en este partido tan importante para el club. Por decisión nuestra, y hablándolo con él, decidimos que esté marginado de los trabajos colectivos. Se sigue entrenando al mismo tiempo que el resto pero con un plan personalizado hasta que tome una decisión final”.

Cuando tocó el tema que involucra la continuidad de Santiago Moreno en el plantel, dijo que sería justo con el jugador y con el fútbol colombiano vender al volante ofensivo a un precio alto, por lo que espera una sabia decisión de Moreno y su representante en la agencia COMUNIGOAL. De acuerdo con el portal especializado en fichajes, Transfermarkt, el juvenil colombiano está valuado en aproximadamente 1.6 millones de euros, hecho que llevó a Osorio a informar por qué cree que no tiene la mentalidad para enfocarse de lleno en el juego de vuelta contra los brasileños:

“Invitamos a Santiago a tomar una decisión. Y obviamente la decisión es que él está considerando irse. Por eso no creemos que tenga la cabeza en este objetivo y este partido. Nadie es imprescindible; sería desafortunado porque es un jugador joven y el precio de la transferencia no se justifica. El fútbol colombiano no puede seguir produciéndole jugadores a una liga respetable como la MLS a ese precio”.