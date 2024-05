Petro arremetió contra la procuradora por caso de la Universidad Nacional: “Eso se llama un abuso de poder”

Presidente Petro se refirió al caso de la Universidad Nacional - crédito Presidencia/Youtube

El presidente Gustavo Petro estuvo en Cali, en medio de su gira del Gobierno con el pueblo. Desde esa ciudad se refirió a la decisión de la Procuraduría de declarar “legal” el procedimiento en el cual fue elegido José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.

El pronunciamiento del órgano de control, liderado por Margarita Cabello, fue altamente criticado por el presidente, que señaló a la procuradora de abusar del poder para tomar decisiones que no le corresponden.

Presidente Petro insistió en que las reformas se deben aprobar, pues hacen parte del mandato del pueblo - crédito Luisa González/ REUTERS

Petro, dijo: “Acaba la procuradora de emitir un mensaje, a través de una resolución, y yo tengo que responder. Quien dirige a los ministros es el presidente, no la procuradora. La Constitución no dice que la Procuraduría puede darle órdenes a los ministros, la constitución tampoco dice que la Procuraduría es la instancia de legalidad para decidir si un acto de una universidad pública es legal o ilegal. Eso es un tema del contencioso administrativo del Consejo de Estado (sic)”.

Para el presidente Petro, Margarita Cabello no tiene injerencia en las decisiones relacionadas con la elección del rector de la Universidad Nacional - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Agregó que la procuradora se está involucrando en decisiones que están en manos del “poder judicial”: “No soy yo, porque no esté de acuerdo con un fallo, si los fallos son criticables, lo que pasa es que los fallos deben acatarse, eso no significa que sean criticables, pero en el caso de la procuradora, está asumiendo una función que es de la justicia, eso se llama un abuso de poder. Decidir si un acto como la elección del rector de la Universidad Nacional es legal o ilegal, no es de la procuradora, y en eso debe respetar al Gobierno nacional”.

Esto dijo la Procuraduría en el caso de elección del rector de la Universidad Nacional

A través de un informe de vigilancia preventiva, la Procuraduría General de la Nación repasó las 12 páginas que consignan las posturas sobre la elección del rector Peña, determinando que estuvo enmarcado en la legalidad: “La Procuraduría que al ser confrontada la decisión con las normas vigentes, el Consejo Superior, en el marco de la autonomía universitaria, siguió el procedimiento establecido para la designación de José Ismael Peña Reyes como nuevo rector de la Universidad Nacional”.

José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional, se posesionó mediante escritura pública - crédito Johan Manolo Largo/Infobae

El informe concluye, que: “Conforme a lo consignado en el acta de la sesión adelantada el 21 de marzo de 2024, y confrontada con la normativa que regula la designación del rector de la Universidad Nacional de Colombia, el Consejo Superior en el marco de la autonomía universitaria, siguió el procedimiento establecido para designar como rector de la Universidad Nacional de Colombia al señor José Ismael Peña Reyes, con el voto favorable de 5 consejeros, es decir por mayoría tal como lo exige el artículo 72 del Acuerdo 011 de 2005 del CSU”.

La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública (E), a cargo de Claudia Patricia Hernández, realizó observaciones relacionadas con la sesión del 21 de marzo de 2024, que, dejando claro que, “para este órgano de control, las observaciones presentadas al acta de la mencionada sesión del 21 de marzo de 2024, están relacionadas con aspectos que no alteran la decisión tomada por el cuerpo colegiado”.

El documento lleva la firma de Claudia Patricia Hernández, quien ocupa el cargo de Procuradora Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública (E) - crédito Procuraduría

El pronunciamiento de la Procuraduría llevó a que el encuentro programado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, el viernes 10 de mayo, fuera pospuesto. Ante esto, Diego Torres, vocero de los docentes ante el CSU, afirmó: “La reciente respuesta de la Procuraduría General de la Nación impacta los temas previstos en la agenda, haciéndose innecesario abordar varios de ellos. Se espera con urgencia la posición de la ministra”.

La situación del puesto del designado recto José Ismael Peña se ha convertido en un tema urgente, reflejado en más de cien peticiones recibidas para resolverla. La presión para hallar una solución definitiva aumenta, mientras la ministra Vergara aún no participa de las reuniones convocadas para resolver la polémica.