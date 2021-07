Juzgado admitió tutela que suspende el regreso a clases presenciales en Meta

Regreso a clases presenciales. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

A pesar de que la orden en Colombia, entregada por el mismo Ministerio de Educación Nacional (MEN), es que a partir de mediados de julio todos los estudiantes del país tienen que recibir clases presenciales, en Meta esto no aplicará por el momento. Este 15 de julio el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio admitió una acción de tutela interpuesta por la Asociación de Educadores del Meta (ADEM) que pide suspender el retorno a las aulas en el departamento.

La acción se presentó el pasado 9 de julio porque, según los educadores, las instituciones del Meta no cumplen con las condiciones de higiene y bioseguridad necesarias. Incluso, denunciaron que hay planteles que tienen deterioros graves en su estructura que necesitan ser reparados.

“Nos permitimos informar que seguimos adelantando acciones conducentes a reversar la imposición emanada desde el Ministerio de Educación Nacional en el sentido de regresar a labores en presencialidad, ya que aún no se dan las condiciones de adecuación de plantas físicas y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de todos los actores del proceso educativo. Para ello, interpusimos acción de tutela el pasado viernes 9 de julio”, informó a inicios de esta semana la ADEM.

Teniendo esto en cuenta, el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio pidió al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al MEN y a las secretarías de Educación de Villavicencio y el Meta que rindan un informe sobre dos puntos esenciales: el avance del plan de vacunación de los docentes y el estado de las instalaciones educativas del departamento.

Con respecto a este último punto, el despacho judicial pidió que se detallen cuáles son las sedes educativas de Villavicencio y el Meta que no cumplen con los protocolos de bioseguridad. Así mismo, se deberá detallar un plan de acción específico para que las autoridades solucionen la situación y existan garantías para lograr que los estudiantes puedan volver a los colegios de ese departamento.

Es de mencionar que ADEM ya estaba trabajando en un documento parecido desde hace días. Los educadores, a través de una circular emitida el 13 de julio, pidieron “apoyo para la elaboración de un archivo de evidencias que permita visibilizar la realidad de las instalaciones de nuestras sedes educativas”. Para eso, solicitaron a toda la comunidad enviar imágenes y videos en el que se vean los baños, aulas y espacios

Hay que recordar que este no es el único lugar donde se interpuso una tutela para suspender el regreso a las aulas. Recientemente, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán ordenó que en todo el Cauca los estudiantes sigan recibiendo clases vía remota para así no poner en riesgo la vida de los docentes, menores de edad y personal administrativo.

Esta decisión ya fue notificada al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, las secretarías de Educación del Cauca y Popayán, así como a la Procuraduría General de la Nación.

Estas determinaciones van en línea con lo expuesto por la Federación Médica Colombiana, que rechazó el regreso a clases presenciales en el país. Ellos señalan que en el territorio nacional atraviesa por una fase de alta transmisibilidad de contagios por covid-19 y fallecimientos a causa de la misma enfermedad.

“En Colombia atravesamos una fase de alta transmisibilidad y mortalidad por covid-19, por lo que regresar presencialmente a las escuelas en esas condiciones es desconocer esta realidad que atenta contra la integridad y la vida de los niños y los maestros y de todas aquellas personas con quienes tengan contacto”, afirmó el presidente de la Federación Médica Colombiana, el doctor Sergio Isaza.

En ese sentido, el médico indicó que aunque el Instituto Nacional de Salud aún no ha confirmado la presencia de la variante Delta del covid-19 en Colombia, la cual tiene un alto nivel de contagio, no significa que no esté en el país, por lo que señaló se deben tomar acciones preventivas, teniendo en cuenta que los menores de edad podrían ser los más afectados por las infecciones.

