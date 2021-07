Amordazaron a la exfiscal Viviane Morales y a sus hijos en apartamento en Bogotá

Noviembre de 2018, Iván Duque posesionó como embajadora a Viviane Morales. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Hace unos meses la exfiscal Viviane Morales renunció a su cargo en la Embajada de Colombia en París (Francia). El pasado viernes, tras su llegada, la excongresista fue víctima de un robo en su propio apartamento cuando ladrones entraron a saquearlo.

El inmueble ubicado en el norte de Bogotá, barrio Chicó, fue el escenario en el que los delincuentes amarraron y amordazaron a sus hijos de 25 y 27 años y a ella para robar joyería, principalmente, ya que los computadores se le devolvieron cuando los asaltantes se dieron cuenta que era exfiscal. Según contó ella misma, los hechos se dieron en medio del partido entre Colombia y Perú por el tercer puesto en la Copa América tras haber pedido una pizza.

En diálogo con Caracol Radio, Morales contó que “nos amarraron con las corbatas de mi hijo y estuvieron hora y media revisando el apartamento”. La exfuncionaria dijo que es una ciudadana común y corriente y señaló que eso le podría pasar a cualquier bogotano.

La exembajadora explicó que ya reportó el caso con la Fiscalía y afirmó que la Sijín y la Dijín ya están trabajando para esclarecer los hechos. También se refirió a que prefiere no hablar de ese tipo de situaciones porque sabe “por lo que está pasando el país” y no quiere desviar las conversaciones.

Explicó también que no tiene un esquema de seguridad tan intenso como piensan y que los ladrones entraron por un patio. Denunció que la seguridad privada no actuó quizá por “estar viendo el partido”. Morales también fue cuestionada por su futuro político y señaló que no se vino de Francia por alguna campaña u objetivo y que por ahora está mirando el país, “esta situación obviamente me aflige, me lleva a pensar sobre un tema de responsabilidad y la necesidad de salir adelante”, afirmó.

Hasta el momento la excandidata presidencial dijo que no sabe si hará parte de alguna campaña porque igual todavía hay tiempo, aseguró. Hizo un llamado a los precandidatos que hay y dijo que “hay que ser serios” refiriendose a la cantidad.

Durante el diálogo con Caracol Radio, Viviane Morales se refirió a la inseguridad en el país y dijo que se debe a “falta de autoridad” en la fuerza pública, pero aclaró que no es solo de este gobierno, sino que viene desde antes.

Su renuncia a la embajada

El motivo de la renuncia, según expresó Viviane Morales en su carta de dimisión, fue la imposibilidad de continuar fuera del país, al que regresará pese a que reconoce los tiempos convulsos que se viven actualmente en Colombia.

La decisión no es sorpresiva, según ella ya había comunicado al presidente su intención de renunciar, como lo reiteró en la carta, por lo que no está relacionada con la actual coyuntura o la designación de Marta Lucía Ramírez como nueva canciller colombiana.

“Como tuve la oportunidad de compartirle en nuestro encuentro el pasado mes de diciembre, me es muy difícil continuar fuera del país. Esa es la razón por la cual, Señor Presidente, respetuosamente presento renuncia a los cargos de Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Colombia en Francia, con concurrencia en Mónaco, y Embajadora Delegada Permanente ante la UNESCO, reiterando a usted mi enorme agradecimiento y mi compromiso indeclinable con nuestras instituciones democráticas”, escribió Morales.

La exfiscal general de la Nación agradeció que desde el inicio del Gobierno se le hubiera designado en el cargo, el cual asegura que cumplió con “lealtad y compromiso” durante los poco más de dos años y medio que estuvo al frente.

“Ciertamente han sido tiempos turbulentos y a nadie escapa que la propia labor diplomática, de tiempo atrás y no solo por la irrupción de la pandemia, ha sido confrontada por los nuevos desafíos geopolíticos mundiales y la multiplicación de actores en el escenario internacional - incluidos actores no estatales-”, afirmó Morales.

La embajadora en Francia describió varios de los que considera logros de su gestión como el retorno de las consultas políticas con el viceministro de Relaciones Exteriores, que no se realizaban desde el 2012. Así mismo, sostuvo que las perspectivas de inversión son positivas y las exportaciones no minero energéticas aumentaron en un 30% en 2020.

