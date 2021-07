MinSalud califica de “periodismo irresponsable” publicación de Diana López sobre su reinfección de covid-19

Una fuerte controversia se generó el fin de semana pasado en Colombia cuando la periodista Diana López Zuleta publicó un hilo de Twitter, en el que contó que se contagió nuevamente de covid-19, tras vacunarse en los Estados Unidos con el biológico de Janssen. Las palabras de la comunicadora tuvieron tanta magnitud que, incluso, el Gobierno nacional se pronunció y le ‘haló las orejas’ por su controvertido pronunciamiento.

López Zuleta publicó una extensa publicación en la que contó que es la segunda vez que da positivo para el virus; la primera, dice la mujer, fue en enero, antes de vacunarse contra el virus y mientras residía en Valledupar, la capital cesarense.

Más adelante, la periodista contó que padece hipotiroidismo y disautonomía, que le provocaban una arritmia cardíaca, por lo que se inscribió en el portal ‘Mi Vacuna’, del Ministerio de Salud, para que la priorizaran y así inmunizarse contra el coronavirus. Sin embargo, dice López, jamás le llegó su turno para recibir el fármaco, por lo que decidió irse a EE.UU y allí recibir la vacuna ya mencionada.

Tres semanas después de inocularse, cuenta Diana, salió a restaurantes, a la calle a hacer ejercicio y otras actividades a la exposición del virus, por lo que se infectó de nuevo y sintió “como si un viento helado se me hubiera metido en la nariz y ahí empezó el calvario: escalofrío, fiebre, congestión, dolor de garganta, un insoportable dolor de cabeza y taquicardia (registrada)”, cuenta la comunicadora.

Tras realizarse la prueba diagnóstica, en efecto, lo que López tenía era covid-19. Sin embargo, después de describir la sintomatología y su experiencia con la reinfección de SARS-CoV-2, la periodista lanzó algunos mensajes en los que, aunque no desvirtuó la eficacia de las vacunas ‘anticovid, sí fueron duramente debatidos en la red social, algunos de ellos fueron:

“(...) Es imprescindible hacer hincapié en que la vacunación no te salva de la enfermedad, ni es cierto que si te contagias será solo leve. (...) Lo que estoy sintiendo no es leve ni es una simple gripa. (...) hay que contar también que los científicos nos vendieron protección e inmunidad pero si se les cuestiona se ponen bravos y acusan de desinformar. (...) no es poner en duda la vacuna, pero quizá esta no sea la gran cura del Covid”, escribió Diana López Zuleta en su hilo de Twitter.