La periodista Marcela Ulloa regresó a casa tras superar el Covid-19

La periodista Marcela Ulloa es dada de alta tras superar tres intubaciones por Covid-19. Imagen: @yoapalacios

Por varias semanas, amigos y colegas de la periodista Marcela Ulloa, se mantuvieron al pendiente de la evolución de su salud, tras tener que someterse a una intervención de urgencia, para salvar la vida de su hija, de quien tenía siete meses de gestación, pero que presentaba complicaciones por Coronavirus.

El pasado 5 de junio, se conoció que la periodista se encontraba luchando por su vida en una clínica de Bogotá, luego de ser internada en una UCI y ser intubada por tercera vez, pues su salud se complicó luego de someterse a una cesárea para salvar a Gabriela.

En el momento de la noticia, su compañero de trabajo, el periodista Darío Fernando Patiño, expresó a través de su cuenta de Twitter: “Que Dios y los médicos las protejan”, posteando una fotografía de su compañera Ulloa.

Tras un mes de lucha, en las últimas horas, sus colegas dieron a conocer, por medio de redes sociales, que la periodista logró superar las dificultades respiratorias que causa este virus. Varios de ellos informaron que a Ulloa le dieron de alta para regresar a casa y así lograr conocer a su pequeña hija Gabriela, a quien no ha podido ver luego de un mes, pues tuvo que ser intubada de emergencia.

Ante este regreso a la vida, de acuerdo con Noticias Caracol, casa televisiva en la que trabajó la periodista, señaló que la misma comunicadora manifestó que “las plegarias que elevaron por mi salud permitieron que hoy regresará a casa después de 30 días en unidad de cuidados intensivos, tres intubaciones, una cesárea de urgencia, 9 días de hospitalización y muchas lágrimas al ver que otras madres, incluso de gemelos, perdieron la batalla. Pronto, confiando en Dios, estaremos juntos con mi guerrera María Gabriela, de 27 días de nacida, a quien aún no he podido conocer por cuenta del COVID”, indicó en un mensaje a familia, amigos y colegas.

En este mismo mensaje, Ulloa agradeció todas las demostraciones de cariño y compañía por parte de su familia y las cadenas de oración que realizaban todos sus allegados.

“Les quedo inmensamente agradecida por todas las manifestaciones de cariño, por los mensajes de solidaridad para con mi familia y por las cadenas de oración que todas las noches se realizaban. He podido leer en las últimas horas cada uno de sus mensajes y agradezco a Dios por tanto cariño. Dios me los proteja. Solo me resta pedirles que por favor se cuiden y cuiden a sus seres queridos, yo no salí en todo mi embarazo de mi casa y el COVID tocó mi puerta”, expresó la periodista, según lo informado por Noticias Caracol.

Ante el regreso a casa de la periodista, su colega Fernando Patiño calificó en sus redes sociales la novedad como “una maravillosa imagen y una gran noticia.”

“Esta es una maravillosa imagen y una gran noticia. La salida de clínica de nuestra querida @Marcelaulloa7 y su camino al encuentro con Gabriela. Gracias a la oración y a la buena energía de tantos”, publicó Patiño en Twitter.

Así mismo otros colegas de Ulloa festejaron la gran noticias de su regreso a la vida, pues hubo días difíciles de superar.

Por su parte, la presentadora de noticias deportivas de City TV, Johana Palacios, publicó en redes la gran noticia con el mensaje: “Esta guerrera de Dios está de vuelta a casa @Marcelaulloa7 Gracias Dios por tu misericordia, eres fiel y bueno siempre”.

De igual manera, su colega Juan Carlos Giraldo afirmó en su Twitter: “Bienvenida de vuelta guerrera Marcela Ulloa! La Gloria siempre será para Dios!”





