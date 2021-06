Cinco datos que hay que saber sobre Millonarios y Tolima antes de la definición del título de la liga

Deportes Tolima y Millonarios durante el partido de ida de la final 2021-I. Foto: Dimayor.

Llegó el día: Millonarios y Deportes Tolima definirán al campeón de la Liga Betplay este domingo 20 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín (3:00p.m). En el compromiso de ida, disputado en Ibagué, ‘Embajadores’ y ‘Pijaos’ igualaron 1-1, y por lo tanto, la serie está abierta de cara a la definición en Bogotá. En la previa del compromiso, le presentamos cinco datos que deber.

1. Bajas de los equipos:

Millonarios :

Según confirmó a ESPN el técnico del conjunto ‘Albiazul’, Alberto Gamero, los únicos jugadores que no estarán en la concentración del equipo serán:

- Cristian Arango, quien fue expulsado en el partido de ida y, por lo tanto, se pierde la definición.

- Ricardo Márquez, que recibió una sanción de tres fechas por parte de Dimayor tras los altercados con algunos jugadores de Junior de Barranquilla

- Juan Pablo Vargas: el defensor costarricense continúa en su proceso de recuperación y está a la espera de conocer si será convocado próximamente con la Selección de su país para disputar la Copa Oro 2021.

- Kliver Moreno y Andrés Román, ambos lesionados.

Tolima :

El conjunto ‘Pijao’ tendría la misma nómina que afrontó el encuentro de ida en Ibagué. Por lo tanto, las bajas serían Jaminton Campaz, el cual se encuentra concentrado con la Selección Colombia en la Copa América —y que el pasado jueves hizo su debut contra Venezuela—, y Yohandry Orozco, quien no viajó con el equipo hacia Bogotá tras salir lesionado en el partido de vuelta de las semifinales frente a La Equidad.

El extremo derecho, Anderson Plata, salió con molestias luego del partido de ida y llegará entre algodones; pero, según Torres, lo aguantará hasta último momento. “Estaremos todos los demás 26 jugadores disponibles. Tenemos tiempo de evaluar y mirar”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

2. Hernán Torres, a quitarse el ‘rótulo’ de subcampeón:

Acorde a los datos del periodista Luis Arturo Henao, divulgados en Twitter, el tolimense es el técnico que más finales ha perdido en el fútbol colombiano con cinco en total. Dos de ellas fueron con el Deportes Tolima, dos más con Millonarios y una con Independiente Medellín:

Tolima (2010-II) Vs. Once Caldas; Millonarios (Superliga 2013) Vs. Santa Fe; Millonarios (Copa Colombia 2013) Vs. Atlético Nacional; Independiente Medellín (2014-II) Vs. Santa Fe; Tolima (Copa Colombia 2020) Vs. Medellín.

3. Millonarios, invicto en finales como local:

El conjunto capitalino trae consigo un dato alentador de cara a la definición, y es que nunca perdió un título cuando auspició en condición de local. Fueron dos conquistas de liga: una en 1949, enfrentándose al Deportivo Cali, y la del 2012 contra Independiente Medellín, que significó cortar una racha de 24 años sin levantar el trofeo en Colombia.

Y por otro lado, dos copas: la primera en 1953 midiéndose al Boca Juniors de Cali, y en 2011, ante Boyacá Chicó, que por ese entonces era dirigido por Alberto Gamero.

Millonarios campeón del Torneo Finalización 2012 contra Independiente Medellín en el estadio El Campín. Bogotá, Colombia. Foto: REUTERS.

4. Tolima ‘le tiene el tiro’ a las definiciones como visitante:

En los números globales, Tolima no ha tenido un buen desempeño en las finales, ya que, de las ocho que ha disputado, perdió seis y ganó apenas dos. Sin embargo, en esas dos que obtuvo hay un factor en común: fueron en condición de visitante.

Para el Torneo Finalización 2003 derrotarían a Deportivo Cali desde la tanda de penaltis en el estadio Pascual Guerrero para alcanzar así su primera estrella en el balompié nacional. Y el otro, en el Torneo Apertura 2018, donde, de la mano de Gamero, se impondría ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, obteniendo su segundo y último campeonato.

Deportes Tolima se coronó campeón en el estadio Atanasio Girardot de la Liga Águila I-2018, tras vencer al Atlético Nacional desde la tanda de Penaltis. (Colprensa - El Colombiano)

5. Tras un empate, el local celebró:

Acorde a un dato publicado por el periodista Lucas Martínez, desde que se juegan los torneos cortos en Colombia (2002) y hay un empate en el partido de ida, el campeón siempre fue aquel que terminó en condición de local. Ocurrió en las siguientes ediciones: 2003-I (Once Caldas), 2005-I (Atlético Nacional), 2008-I (Boyacá Chicó), 2012-I (Independiente Santa Fe), 2012-II (Millonarios), 2013-I (Atlético Nacional), 2013-II (Atlético Nacional), 2016-I (Independiente Medellín), 2016-II (Santa Fe), 2019-II (América de Cali).

SEGUIR LEYENDO: