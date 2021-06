En memes quedó evidenciado el sufrimiento de los colombianos por el partido contra Argentina

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Argentina - Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia - June 8, 2021 Argentina's Exequiel Palacios in action REUTERS/Luisa Gonzalez

Aunque el partido Colombia vs. Argentina no inició a favor del equipo tricolor, que se dejó meter dos goles en los diez primeros minutos de juego, esto no mató el humor de los espectadores. En redes sociales circulan decenas de imágenes en las que es evidente cómo los hinchas aprovecharon para reír en medio de la situación, que al final logró mejorar para los colombianos.

Usuarios de internet aprovecharon la oportunidad para hacer memes en los que se burlan del rendimiento del equipo tricolor durante el primer tiempo del partido:

Después, al iniciar el segundo tiempo del partido Colombia logró meter un gol, dejando así el marcador 1-2, y los hinchas lo celebraron creando más memes. Incluso, se burlaron de las declaraciones de periodistas que minutos previos habían arremetido contra ciertos jugadores.

Por supuesto, otros memes también estuvieron relacionados a la coyuntura que atraviesa Colombia por cuenta del paro nacional y el covid-19. Así mismo, entre los memes salieron a relucir los nombres de políticos colombianos, principalmente de Gustavo Petro, senador y líder de Colombia Humana.

Lo anterior, debido a que desde hace semanas en redes se hacen chistes sobre quienes insisten en culpar a Petro por asuntos en los que no está relacionado. Con el numeral #PetroBastaYa y #EsCulpaDePetro se enviaron mensajes en los que, a manera de burla, se aseguraba que el senador tenía la culpa de que la selección estuviera en desventaja. Incluso, se difundieron montajes donde se ve a Petro como si fuera el director técnico del equipo.

Una vez Colombia logró empatar, el numeral fue cambiado por #YaNoEsCulpaDePetro

