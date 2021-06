Protagonista de ‘Lala’s Spa’ desnuda su corazón y revela detalles íntimos de sus relaciones y sexualidad

Foto: @isabella.san

La entrevista que la actriz Isabella Santiago le concedió a Diva Rebeca, la famosa presentadora personificada por el actor y periodista Omar Vásquez, ha tenido gran acogida y ha gustado mucho entre los internautas por el diálogo humano, espiritual y divertido sobre la transición y visión del mundo de la venezolana.

En tan solo dos días de haber sido publicada en YouTube, la entrevista cuenta con más de 7.800 visualizaciones y decenas de comentarios de felicitación para estas dos mujeres que se han robado todas las miradas en el país.

Gracias a su participación en la novela ‘Lala’s Spa’ del Canal RCN, que a propósito es la primera producción emitida en horario familiar que tiene como protagonista a una mujer trans, Isabella Santiago se ha convertido en uno de los centros de atención de la farándula nacional y de las redes sociales, pues la mayoría de usuarios quiere saber más detalles de su vida privada.

Entre estos, claramente está el amor y su gran deseo de casarse. En medio de la conversación con Diva Rebeca, la venezolana de 30 años admitió que en este tema le ha ido bien pero ha tenido que sufrir en varias ocasiones. Así las cosas, contó detalles hasta ahora desconocidos sobre sus relaciones pasadas.

Isabella mencionó que su primera pareja la tuvo a los 17 años, cuando estaba en pleno proceso de transición y descubriendo un nuevo mundo como mujer. Lo que sorprendió a los espectadores es que esa persona era nada más y nada menos que 16 años mayor, lo que para ella tuvo mucho significado por la experiencia que este hombre tenía de la vida en general.

“Mi primera relación fue cuando tenía 17 años y él tenía 33. Pero solo pasó con él porque, de resto, mi segundo novio era de la misma edad mía. Él me escribía por Facebook y por ahí me enamoró. Luego me invitaba a salir todo el tiempo, me decía buenos días, buenas tardes, dulces sueños, que no sé qué. Él tenía tanta experiencia que yo me sentí tan tan mujer, tan niña en ese momento, que me sorprendió y me quedé con él. Pero fíjate que no duró mucho, duró como año y medio no más”, confesó la artista.

Sumado a esto, la protagonista de ‘Lala’s Spa’ afirmó que esa persona fue quien la hizo enfrentar sus miedos y la impulsó a comenzar su vida como mujerm porque se dio cuenta de que eso era lo que la hacía sentir feliz, cómoda y con un propósito. Aseguró a su vez que en su familia lo conocieron y hasta vivió en su casa, pues él llevaba una buena relación con su mamá a pesar de que su noviazgo comenzó a escondidas.

Por supuesto que a la presentadora Diva Rebeca no se le escapó el detalle al preguntarle por su primera experiencia sexual. Un poco tímida y pensativa, Isabella Santiago admitió que esta fue con aquella pareja pero fue muy “dura” e incluso, hasta sintió que no quería.

“Fue divertido, era virgen, me dolió, fue muy duro, incómodo. Como me gustaba pues bien, pero obviamente estaba muy incomoda porque desnudarme ante un hombre que yo no conocía, por primera vez, es algo difícil. No sabía si me iba a aceptar al cien por ciento, porque una cosa es lo que él ve en el físico y luego otra lo que es estar desnuda. Pero, como ya él tenía experiencia fue algo normal, sin embargo al principio es mucha la inseguridad que yo sentía, tanto que yo no quería, pero bueno luego todo fue fácil”, relató la actriz venezolana.

De otro lado, Isabella Santiago mencionó que tiempo después comenzó a encontrar en su vida otros hombres que lo único que pretendían era estar con ella a escondidas, de forma clandestina. No obstante, refirió que eso le permitió entender que se merece su lugar y un trato normal por la mujer que es.

“Si la sociedad me da la seguridad de quién soy porque soy mujer, ¿Por qué le voy a permitir a un hombre que me trate diferente?”, añadió a su respuesta.

De acuerdo con lo que la venezolana le contó a Diva Rebeca, también tuvo una relación que fue “bastante tóxica” por la poca libertad, privacidad y respeto que ambos tuvieron consigo mismos. Incluso, reveló que con ese exnovio fue víctima de violencia tras un problema que tuvieron. Al parecer, el sujeto se alteró y reaccionó de manera violenta, pero no lo denunció pues “estaba muy enamorada y lo perdoné, eso no quería decir que lo iba a perdonar de nuevo ... Lo mandé a la porra”.

Para concluir, Isabella Santiago compartió su deseo por casarse algún día y tener una grandiosa boda. Afirmó que en gran parte se siente preparada porque “ha aprendido a ser resistente” y ha entendido que el amor es una construcción y es respeto.

“Yo creo que el momento de casarse es lindo porque uno hace la fiesta, invita a los amigos, come, se enrumba, está la familia, el vestido blanco, el maquillaje, el pelo, todo es como una fantasía que a mí me parece que es bonita, que es como vivir una escena en tu vida, es como si estuvieras en una telenovela y te casaste”, concluyó.

