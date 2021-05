La lluvia de críticas a Fecode por publicar un video exaltando el paro y las aglomeraciones mientras los niños siguen sin clases

El pasado 28 de mayo se cumplió un mes del paro nacional. La jornada de protestas estuvo marcada por cientos de movilizaciones pacíficas, aglomeraciones en las principales plazas de las ciudades, actividades culturales y encuentros con una alta afluencia de personas.

Bogotá ha sido de los epicentros de las protestas, y el encuentro del pasado viernes no fue la excepción. En el Parque Nacional se convocó un concierto que estuvo protagonizado por agrupaciones como Doctor Krápula y la cantante Adriana Lucía.

Cientos de personas hicieron presencia en el parque para presenciar las presentaciones musicales y celebrar de manera pacífica un mes del paro nacional. Agrupaciones, colectivos y corporaciones también estuvieron en el encuentro.

Una de ellas fue la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), quienes han estado participando de las movilizaciones desde el pasado 28 de abril y han mantenido una oposición para retomar la educación presencial, pues uno de sus argumentos es que los colegios aún no están completamente adecuados para recibir a los estudiantes y aún faltan normas de bioseguridad.

Este martes se generó una polémica en redes sociales, debido a la participación de Fecode en el concierto que se dio en el Parque Nacional, pues algunos sectores consideraron incoherente que los docentes salgan a las marchas masivamente pero que se resistan a trabajar.

El escándalo se dio después de que el gremio publicara un video donde manifiesta: “Desde el Parque Nacional de Bogotá esta es la gran energía del Concierto en conmemoración del mes del #ParoNacional28M”.

Concierto en conmemoración del mes del #ParoNacional28M desde el Parque Nacional de Bogotá / (Twitter: @fecode).

El video empezó a ser compartido por cientos de personas. Algunos aplaudían que Fecode apoyara el paro y las movilizaciones, sin embargo, en su mayoría los comentarios fueron críticas.

Uno de los más polémicos fue el del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Con la misma energía que asisten al concierto los maestros esperamos que asistan a las aulas de clase a cumplir su deber con la educación de millones de niños en Colombia”.

La respuesta de la Federación Colombiana de Educadores no se hizo esperar y comentaron el trino del funcionario asegurando que “Con la misma energía que trina secretario Luis Ernesto, esperamos que la Alcaldía cumpla con su función de adecuar los colegios y garantizar condiciones para que las clases presenciales sean seguras para todos”.

Al comentario del secretario se le sumaron el de algunas figuras públicas como el de Alejandro Santos, quien escribió “Fecode feliz con los conciertos y aglomeraciones en las calles, pero poniendo todo tipo de condiciones para ir a las aulas y educar a los niños”.

Por su parte, el analista y docente Jorge Restrepo expresó que “Ni López Obrador, ni Trump ni Bolsonaro se atrevieron a tanto. La irresponsabilidad de Fecode en medio de un pico de la epidemia de coronavirus como la que sufre Colombia es enorme. Esto no puede repetirlo Fecode”.

Desde el pasado 6 de mayo, el Ministerio de Educación dio a conocer que esta dispuesto a dialogar con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), uno de los principales promotores del paro nacional en Colombia, respecto a las exigencias que han presentado y sobre el retorno a las clases presenciales en los colegios.

“El Ministerio de Educación Nacional reitera su disposición para continuar el diálogo social, dando instalación a la mesa de negociación sindical de 2021, en la cual se abordarán los puntos del pliego de peticiones con el objetivo de escuchar y llegar a acuerdos que redunden en mayores oportunidades de trayectorias educativas completas para los niños y jóvenes y en beneficio de la comunidad educativa”, informó la entidad.

Aunque en ese momento MinEducación hizo un llamado a las autoridades territoriales, directivos y maestros, para que en el trabajo articulado con la cartera habilitaran los espacios educativos, bajo todos los protocolos de bioseguridad, Fecode rechazó la invitación.

El sindicato de maestros le comunicó al Ministerio que no asistiría a dicha reunión hasta “que paren los asesinatos en medio de las protestas y se desmilitaricen las ciudades”.

“Otra condición es que el Gobierno establezca una agenda precisa y clara, no como lo dice el presidente, que vamos a dialogar. No vamos a caer en la trampa como lo hizo en el 2019, que simplemente nos llamó, conversamos y no pasó absolutamente nada”, aseguró Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode.

Cabe recordar que dentro del Plan Nacional de Vacunación los docentes están priorizados. “La etapa 2, incluye la vacunación de los maestros y directivos de 60 a 70 años que representan más del 25 % del total en el país, así como maestros de Amazonas, Vaupés, Guainía y Providencia. En suma, más de 65 mil docentes, directivos y administrativos del sector educativo están siendo vacunados en esta etapa”, indicó la cartera de Educación.

SEGUIR LEYENDO: