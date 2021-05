Madre de Egan Bernal reveló lo que piensa sobre las novias de su hijo

El ciclista colombiano Egan Bernal junto a su madre Flor Marina Gómez.

En medio de una entrevista que le concedió Flor Marina Gómez a la revista Semana, madre del corredor Egan Bernal, reveló comó ha sido el compañamiento familiar que le han dado al deportista, tras sus aciertos y desaciertos en su carrera profesional. También, contó que cómo es la personalidad de su hijo y cómo afronta cada caída y recuperación a las que se ha visto sometido.

Colombia conoce la faceta de Egan como profesional en el ciclimo, pero al preguntar por su vida persona, la madre del ciclista confesó que se siente muy orgullosa de los logros de su hijo y considera que si existe algo de lo que ella puede hablar con propiedad es del Egan Bernal como ser humano.

“Yo pienso que la mejor faceta, de la que más me concierne a mí hablar es de Egan como hijo, es lo que realmente me gusta. Me gusta hablar de Egan como el ser humano en su vida cotidiana. Es el mejor hijo del mundo, un niño muy noble, es un niño muy hogareño que ama, ama estar con su familia, ama a su hermanito, a su papá”, comentó la madre del ciclista en entrevista con Semana.

De igual manera, Flor Marina, indicó durante la entrevista que para un deportista es muy importante en su proceso de recuperación y entrenamiento la compañía de la familia, pues la madre del escalador reveló que luego del procedimiento al que se vio sometido en su espalda, tuvo los cuidado necesarios en casa para que los resultados fueran los mejores.

“Pues realmente yo no puedo contarle mucho de lo que se trató la intervención, quizás él sí les puede dar más datos y tener una información más verificada. Yo solo puedo hablar de lo que sucedió acá, cómo fue el cuidado y el acompañamiento que realizamos para que él se recuperará pronto”, sostuvo la señora Flor Marina.

Ante esto, la madre de Egan contó que tuvo bastante disciplina, pues todas las mañana se levantaba para hacer su fortalicimiento, también para irse a entrenar cierta cantidad de horas, luego llegar para irse a las fisioterapias, asimismo, estar al tanto de los éxamenes. “Limitarse en la comida, para mantener su peso ideal”, reveló la madre del ciclista.

Al abordar la vida sentimental de Egan y el porqué ella es muy querida como suegra, la madre del corredor afirmó que en su mentalidad no existe la idea que si ellos (sus hijos) se casan pierde a sus hijos, sino todo lo contrario, ella piensa que a su vida y a su familia llega una nueva hija.

Destacó, que siempre ha querido tener una relación bonita con la mujer que acompañe a su hijo, y señaló que es muy importante para ella compartir con ellos, ya sean momentos amargos, lindos. “ese papel de suegra cansona, de suegra mamona. No, no eso no va conmigo”, expresó la madre de Egan a Semana.

Con respecto a la nueva relación que tiene el deportista, su madre indicó que es un tema que ella respeta mucho. “Yo digo, la gente se da duro con eso, y es normal, pasa todos los días. Que porque a Francia fue con una novia y ahora fue con otra. Eso es normal, todos los días se acaban relaciones. Solamente que porque es el campeón del Tour de Francia de han dado tan duro, yo no quiero entrar en detalles qué fue lo que pasó. Eso son sus sentimientos, es su vida. Es un ser humanos y es normal”, explicó Flor.





