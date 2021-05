Víctimas de abuso policial responsabilizan a Molano de acciones violentas en el marco del paro nacional

Familiares de tres de las cientos de víctimas de los hechos de violencia ocurridos durante el paro nacional, que inició el pasado 28 de abril, se pronunciaron este 24 de mayo en el Senado de la República. Sidssy y Sol Uribe Vásquez, hermanas de Lucas Villa Vásquez, herido de muerte en Pereira; Milena Meneses, madre de Santiago Murillo, joven asesinado en Ibagué; y Juan Fonseca, joven herido con pérdida ocular en Bogotá, fueron convocados por el senador Iván Cepeda para declarar en medio del debate de moción de censura que se adelanta en contra del ministro de Defensa, Diego Molano.

Cada uno de ellos tuvo tres minutos para intervenir. Las primeras en hablar fueron las hermanas de Villa, quienes asistieron al Capitolio Nacional y desde allí aseguraron que si bien es cierto que Lucas no fue asesinado por un miembro de la fuerza pública, el hecho sí ocurrió porque el ministro ha deslegitimado y estigmatizado la protesta y a los manifestantes.

Por otra parte, Sol Uribe Vásquez respaldó las declaraciones de su hermana y aseguró que se debe garantizar el derecho a la protesta en el país. Además, se refirió a que las víctimas de la violencia están siendo, en su mayoría, los jóvenes, quienes se supone son el futuro del país y por eso deben respetar a la población.

Posteriormente se pronunciaron los padres de Santiago Murillo. Primero estaba planteado que sólo interviniera la madre del joven, pero el padre tomó la palabra primero y dijo que, aunque no tenía un discurso planeado, quería expresar su inconformidad por las declaraciones que ha venido dando el ministro Diego Molano.

Él aseguró que la orden de controlar la protesta social sin importar consecuencias está derivando en casos de exceso fuerza y matanzas. Además acusó a Molano de no querer la paz.

“Queremos que el señor ministro Diego Molano infunda la protección a la ciudadanía, pero cuando ha salido en esas entrevistas, lo vemos como una persona que no quiere la paz, que quiere el poder, que quiere sacar la Fuerza Pública y no queremos que eso pase más”, dijo.

Esto fue respaldado por su esposa, quien sostuvo que hay evidencia que demuestra que Santiago, su hijo, no representaba una amenaza para nadie y aún así fue asesinado. Ellos señalan que el joven estaba a 300 metros de su casa y se dirigía para ese lugar cuando recibió el balazo, presuntamente propinado por un uniformado.

Luego, y para finalizar este espacio informal de escucha a las víctimas, habló Juan Pablo Fonseca, quien perdió la vista en uno de sus ojos después de que un miembro del Esmad le disparara con un “arma no letal”. Él aseguró que el hecho le causó profundos daños físicos y emocionales y pidió que cese el abuso.

“Lo que más duele es como dañan a una persona buena y honesta. Yo trabajo preparando comida y es difícil el día de mañana no seguir cumpliendo en ese sueño, espero poder salir de todo esto algún día. Perdí varios músculos de la cara y me impiden moverla como antes. Es frustrante como el Gobierno nos mata, así esté vivo es como estar muerto por dentro. No es el dolor físico, es el mental, espero algún día quiten las armas y no ataquen a la población. Necesitamos una vida digna”, dijo.