Fiscalía revela los nombres de 15 víctimas de homicidios ocurridos durante las manifestaciones

Este 13 de mayo, el fiscal general Francisco Barbosa dio a conocer, durante su intervención en el Congreso de la República, que la entidad se encuentra investigando 15 homicidios cometidos en medio de las manifestaciones desde el pasado 28 de abril, día en que empezó el paro nacional.

De acuerdo con la información del fiscal, cuatro de los casos ya fueron esclarecidos y según lo arrojado por las investigaciones, tres de estos habrían sido cometidos por miembros de la fuerza pública. Entre ellos se encuentra el de Lucas Villa, manifestante que murió después de una larga lucha tras ser baleado en medio de manifestaciones en Pereira.

En contexto: Pereira: Lucas Villa fue baleado en viaducto César Gaviria

Asimismo, el ente investigador aseguró que los homicidios que están siendo investigados habrían ocurrido en Cali (7), Bogotá (1), Madrid, Cundinamarca (2), Pereira, Risaralda (2), La Virginia, Risaralda (1), Soacha, Cundinamarca (1) y en Ibagué, Tolima (1).

Blu Radio informó en las últimas horas que tuvo acceso a un documento de la Fiscalía en donde se detallan los nombres de las víctimas:

Cali

Marcelo Agredo Inchima, perpetrado el 28 de abril de 2021

Cristian Alexis Moncayo Machado, perpetrado el 28 de abril de 2021

Miguel Ángel Pinto Mona, perpetrado el 29 de abril de 2021

Heinar Alexander Lasso Chara Cali, perpetrado el 30 de abril de 2021

Edwin Villa Escobar, perpetrado en 30 de abril de 2021

Yinson Andrés Ángulo Rodríguez, cometido el 1 de mayo de 2021

Joan Nicolás García Guerrero, cometido el 3 de mayo de 2021

La Virginia, Risaralda

Brahian Gabriel Rojas López, perpetrado el 28 de abril de 2021

Soacha, Cundinamarca

Capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, perpetrado el 29 de abril de 2021

Pereira, Risaralda

Evelio de Jesús Flórez, perpetrado el 30 de abril de 2021

Lucas Villa, quien recibió cerca de 8 disparos en el viaducto de esa ciudad el 5 de mayo de 2021

Ibagué, Tolima

Santiago Andrés Murillo Meneses, cometido el 1 de mayo de 2021

Madrid, Cundinamarca

Brayan Fernando Niño Araque, cometido el 1 de mayo de 2021

Elvis Alfredo Vivas López, cometido el 1 de mayo de 2021

Bogotá

Daniel Alejandro Zapata Pabón, cometido el 1 de mayo de 2021

La emisora nacional también dio a conocer que, los cuatro homicidios “esclarecidos” por la Fiscalía y que ya arrojaron a los presuntos responsables son:

-Santiago Murillo (Ibagué), caso por el que están siendo procesados dos miembros de la Policía.

-Marcelo Agredo (Cali), que tiene vinculado un miembro de la fuerza pública.

-Bryan Fernando Niño (Madrid), que arrojó la captura del mayor Carlos Javier Arenas.

-Capitán Jesús Alberto Solano (Soacha), caso en el que fueron capturados tres jóvenes acusados de ser los presuntos perpetradores del hecho.

Después de haber creado una Mesa Interinstitucional de Información, conformada por la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, las entidades han estado entregando informes conjuntos acerca de los afectados durante el paro nacional. En el último reporte, entregado el pasado 6 de mayo, aseguran que son 26 los civiles asesinados desde el 28 de abril.

Por otra parte, en este mismo informe se reporta que 145 colombianos que participaron en las movilizaciones están presuntamente desaparecidos. Los organismos realizaron una depuración y aseguraron que lograron ubicar a 55 de estas personas, por lo que la Policía Judicial está pendiente por verificar un total de 90.

También hay que decir que de esta cifra de personas, 19 habrían desaparecido en Bogotá, información que desmintió la misma Alcaldía de Bogotá. La Secretaría de Gobierno asegura que los ciudadanos que aprecian en el listado emitido por la Fiscalía y la defensoría fueron detenidos por “alteraciones de orden público”. Así mismo, aseguraron que había personas que aparecen reportados dos veces.

Cabe mencionar que, las cifras de la Mesa Interinstitucional no solo difieren con las de la alcaldía, sino también con las de la organización no gubernamental (ONG) Temblores. En cuanto a las víctimas de violencia homicida por parte de la Policía, entre el 28 de abril y las 10:00 a.m. del 6 mayo la ONG reporta 37 casos, es decir, 11 más de los registrados por las entidades estatales.

