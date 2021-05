Denuncian presuntas amenazas a líderes del paro en Córdoba

06 de Mayo de 2021. Paro Nacional en contra de la reforma tributaria. (Colprensa-Sergio Acero)

En la tarde de este 13 de mayo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunció que en Planeta Rica, suroriente de Córdoba, los líderes del paro nacional locales están siendo amenazados. En el municipio empezaron a circular panfletos, presuntamente firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), sin embargo, esto aún no ha sido confirmado, por lo que pidieron a la Fiscalía General de la Nación que corrobore la información.

En los panfletos, que han circulado principalmente a través de WhatsApp, no solo amenazan a líderes sindicales, sino también estudiantiles. En concreto figuran José Ángel Majul, Juan Rafael, Venus Urzola, Mayira Aguirre y Mario Paternina.

“Este panfleto no solo atenta contra la seguridad de nosotros sino contra un pueblo que se ha venido pronunciando en las calles contra la violaciones de los derechos y las cosas negativas que el Gobierno Nacional plantea”, dijo Juan Majul, estudiante universitario.

A pesar de que hay dudas de la veracidad de las amenazas, los afectados pidieron que se les den garantías de protección. Ellos argumentan que sí podrían ser un blanco de ataques, ya que desde hace un tiempo han venido denunciando presuntas irregularidades en el departamento.

En el caso de los estudiantes, como mencionó Manjul, están en contra de las políticas del Gobierno nacional porque consideran que estás no benefician a los más vulnerables del país. Además, protestan por hechos locales asociados a presuntos casos de corrupción.

El grupo en riesgo aseguró que una vez se difundió el panfleto y fue de conocimiento de las autoridades, la Policía Nacional se contactó con ellos y adelantan los estudios de protección. Así mismo, la Defensoría del Pueblo aseguró que está haciendo seguimiento al caso para determinar si es pertinente emitir una alerta temprana.

Los líderes sindicales y estudiantes le reiteraron a la Fiscalía, Policía y Defensoría que esperan que investiguen y ubiquen a los responsables de los panfletos para que se les capture con celeridad. Aseguran que de no sentar un precedente, estas prácticas continuarán y no solo podrán afectar sus vidas, si no el ejercicio de la libre expresión y el derecho a la protesta.

“Llamar vándalos a todo el que protesta es una forma de justificar que a las personas que están en la calle las asesinen y las agredan. Es un discurso lesivo. Hay que examinarnos como democracia como debemos ser tolerantes”, expresaron los integrantes de los colectivos juveniles de Planeta Rica.

Hay que recordar que esos puntos mencionados hacen parte del pliego de peticiones que le hizo el Comité del Paro al Gobierno nacional para poder suspender las protestas. Los representantes de agremiaciones como la CUT, la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), y el sector de camioneros y campesinos exigen que se deben respetar los derechos humanos.

Adicionalmente, el comité también exige retirar el proyecto de ley de salud, impulsar la vacunación masiva y la renta básica de al menos un salario mínimo legal mensual. Así mismo, piden que se defienda la producción nacional, mantener los subsidios sociales para estudiantes y empresarios y detener la erradicación de cultivos ilícitos forzada y la aspersión con glifosato.

Hasta el momento se sabe que no hay avances en este frente, pues según los líderes sindicalistas aseguran que la actitud del Gobierno nacional es evasiva frente a la “petición mínima de respetar los derechos humanos”. Teniendo esto en cuenta, miles de colombianos siguen en las calles manifestándose en el marco del paro que ya completa dos semanas.

