Nuevamente una avioneta con mensaje contra Álvaro Uribe sobrevuela Miami Beach

Este 12 de mayo nuevamente sobre el cielo de Miami, Estados Unidos, sobrevoló una avioneta con un mensaje en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe. “6.402 inocentes asesinados en el gobierno de Uribe”, se lee en la pieza que está en inglés y hace alusión a la cifra que entregó la JEP sobre los casos de ‘falsos positivos’ cometidos por el Ejército Nacional.

Así como el pasado 3 de mayo, quien está detrás de estos mensajes es el activista político Beto Coral. En su cuenta de Twitter publicó el video y señaló: Hoy fue en South Point y todo Miami Beach. Por las madres de Soacha y por los más de 6402 inocentes asesinados en el Gobierno de Uribe. Sigan mirando al cielo #UribeGenocidaElMundoYaLoSabe”, escribió.

Este el momento en que la avioneta recorre las playas de Miami:

Twitter

El primer mensaje que este colombiano puso a sobrevolar por el cielo de la ciudad estadounidense era: “Uribe genocida. Dictador. S.O.S Colombia”.

Por la situación de protestas que vive el país, hay colombianos en el exterior como este activista que han liderado varias manifestaciones en las ciudades donde viven. Coral también fue quien lideró caravanas de connacionales que protestaron en las calles. Él mismo publicó otro video en el que se ve a los manifestantes sosteniendo carteles alusivos al paro y emblemas nacionales mientras gritaban mensajes como “Uribe Paraco, el pueblo está berraco”.

Coral, quien reside en Miami en calidad de asilado desde hace unos años, también viajó a Nueva York para denunciar los abusos policiales durante el paro nacional en la sede de la ONU. Así mismo, aseguró que eso es lo “mínimo que puede hacer” teniendo en cuenta que mientras él está en otro país, dentro de Colombia hay personas que están “poniéndole el pecho a las balas”.

“No; esto No es hacer nada por el país. Ustedes allá son los que le ponen el pecho a las balas. Mañana voy para New York a las Naciones Unidas y a la CIDH en Washington a instaurar las acciones pertinentes en contra del estado Colombiano. Ustedes allá no desistan. ¡Aguante!”, escribió el activista.

En el último informe que presentó la ONG Temblores detalló que por 13 días consecutivos se hace evidente la sistematicidad de la violencia por parte del Estado, que ha tenido como objetivo reprimir las manifestaciones. Después de más de 10 días de registrar casos de violencia por parte de la fuerza pública a lo largo de todo el país, registran el aumento de casos de violencia policial.

A través de su plataforma GRITA se registró que, entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 11:30 p. m. del 10 de mayo del 2021, a nivel nacional ocurrieron, al menos, 1.956 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin contar casos de desapariciones), dentro de los cuales la ONG pudo identificar:

313 víctimas de violencia física

40 casos de víctimas de violencia homicida en los que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública

1003 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes

418 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas

28 víctimas de agresiones oculares

129 casos de disparos de arma de fuego

12 víctimas de violencia sexual

SEGUIR LEYENDO: