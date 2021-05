Marcela Reyes habló de su relación con Yina Calderón, Manuela Gómez y Epa Colombia

Marcela Reyes, la famosa Dj de guaracha y quien ha estado de gira por Estados Unidos y se prepara para nuevas fechas, ha dado siempre de qué hablar a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram y esta vez no fue la excepción. En una dinámica de la caja de preguntas y respuestas, la paisa preguntó “¿qué chisme quieres saber?”.

Uno de sus seguidores indagó por su opinión frente a Manuela Gómez, la exprotagonista de Nuestra Tele, a lo que la Dj respondió que nunca ha tenido problemas con la también empresaria. “Chicos, con ella tampoco nunca he tenido ningún problema, ella jamás me ha hecho nada malo a mí ni yo a ella. No sé por qué han salido a decir cosas, la vi una vez en mi vida e incluso la invité, la subí a mi carro y la llevé a una entrevista en una emisora de Medellín”.

Agregó que no entiende por qué Manuela habla cosas de ella si nunca han tenido algún altercado. Luego, un seguidor le preguntó por la también polémica Yina Calderón y si ya se habían “arreglado”, a lo que Marcela respondió:

“Yo realmente nunca tuve un problema con Yina Calderón, de hecho siempre me pregunté por qué ella reaccionaba como reaccionaba en redes sociales o por qué había comentarios”.

Pero admitió que pudieron solucionar el problema en una videollamada y que “realmente no sé cuál fue la persona malintencionada, pero como les digo, tarde o temprano la realidad y todo sale a la luz, no hay nada oculto”.

Hace unas semanas, Reyes se refirió a su relación con ‘Epa Colombia’ a quien invitó a su fiesta de cumpleaños. De acuerdo con Marcela Reyes, entre ella y Daneidy Barrera existe una muy buena amistad. “Epa Colombia y yo nos la llevamos súper bien. Hemos hablado por teléfono, es una de las invitadas a mi cumpleaños… Ya se acerca mi cumpleaños y ustedes no se imaginan quiénes van a estar allá”, aseguró Reyes en su cuenta.

Las cirugías de la DJ

En redes, Reyes fue cuestionada por muchos temas, entre esos, cuantas operaciones tiene. La paisa de 31 años, sin ningún reparo, respondió a la duda. Ella aseguró que se ha sometido a muchas operaciones estéticas, sin embargo, aclaró que el número de veces que ha ingresado a un quirófano no es el mismo de las zonas de su cuerpo que se ha modificado. La DJ explicó que se ha operado las mismas partes en varias oportunidades, además, algunas de esas intervenciones están relacionadas a procesos de extracción de biopolímeros.

“¿Cuántas cirugías tienes? La verdad”, le preguntó un seguidor.

“Bebés, yo tengo muchas cirugías. Nada más de retiro de biopolímeros tengo cuatro, o sea, yo he pasado por el quirófano muchas veces. Me he hecho el busto, la nariz, marcación de abdomen, cola y ya. Lo que pasa es que el busto me lo he hecho muchas veces y la cola también. En la cara sólo tengo la rinoplastia. No más”.

La DJ fue muy clara en que no miente acerca de sus cirugías y aseguró que, además de operarse la nariz, no se ha intervenido el rostro y aseguró que es una parte muy importante de su cuerpo y que no “la pone en manos de cualquiera”.

“Yo no me he hecho la bichectomía. Jamás me lo he hecho. Lo que sí hago es ir donde mi doctora, que es la más, y ella me aplica el botox, me engrosó los labios… Ella es espectacular. Yo no tengo procedimientos en la cara, lo que me he hecho me lo ha hecho mi doctora porque con eso hay que tener mucho cuidado”.

