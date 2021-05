Yina Calderón confesó a sus seguidores lo más tonto que ha hecho por amor

Foto: redes sociales

Este lunes 10 de mayo, la influenciadora Yina Calderón se tomó de nuevo las redes sociales, pero esta vez desde la cuenta de Instagram de uno de sus amigos, Junior Flores, quien grabó a la exprotagonista hablando de sus experiencias en el amor.

En el video, se ve a Yina grabándose con su celular y recordando una de las tantas locuras que ha hecho por amor. La mujer contó que en compañía de su amigo, el que la estaba grabando, dejaron de comer por comprarle un detalle a un amor que tuvo, pero platónico, pues se trataba de un cantante de música popular muy reconocido actualmente.

“Dejamos de almorzar por comprar un peluche que valió 50 mil pesos para irme para Villavo y dejárselo a Giovanny Ayala”, contó Calderón.

Hablando de amor, durante estos días han estado rondando varias publicaciones de la influencer con su expareja Andrés Ome, con quien supuestamente había terminado hace algunas semanas. Sin embargo, en redes sociales, salieron a la luz algunos videos donde se puede apreciar a la exprotagonista de Nuestra Tele en el aeropuerto de Cartagena en compañía de Ome.

Por esa razón, muchos de sus seguidores señalaron a la mujer de querer llamar la atención inventando que había terminado con su pareja.

“Qué vieja tan ridícula, no sabe cómo llamar la atención”, “¿Ya pagaría las barbies?”, “El tipo es como mantenido”, “Qué pereza esa pareja”, “¿Se puede ser más guiso y manteco que ese par?”, “Marketing. Después le dice a la gente que Manuela solo habla por hablar”, “Ojalá el señor los guarde y se le olvide donde”, “Solo show, todo lo de ella es show”, “Puro show”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, este domingo la exprotagonista de Nuestra Tele, decidió interactuar con sus seguidores por medio de una ronda de preguntas y respuestas, para actualizarse con ellos.

Entre las preguntas, un curioso le escribió lo siguiente: “¿Le va a montar competencia a la Epa?”, refiriéndose al negocio de keratinas, a lo que la DJ de guaracha no tuvo reparo en responder.

“¿Por qué inventan tanto cuento? ¡Por Dios! Miren, lo mío es las fajas, lo mío es la guaracha, yo no me dedico a hacer keratinas, no sé, si me he hecho keratina en mi pelo una vez en mi vida es mucho, o sea, ese no es mi terreno, yo no me voy a meter a terrenos que no conozco que no me pertenecen”, respondió.

Cabe recordar que hace unos meses, través de su cuenta de Instagram, Calderón publicó un video en el que aparece con una de sus hermanas anunciando que emprenderá en el mundo de las keratinas.

“¿Ustedes conocen a mi hermana Juliana? Pronto va a sacar su línea de keratinas, la estudiamos desde hace muchos meses y por fin tenemos la fórmula. Dentro de poco la saca”, afirmó Yina.

Después de compartir el anuncio, varios internautas se refirieron al nuevo producto de la hermana de Yina Calderón y comenzaron a especular sobre si será la “competencia de ‘Epa Colombia’”.

“La envidia lo puede todo”, “en vez de enfocarse en su negocio, se mete en lo de los demás” y “la Epa puede con eso y más”, fueron algunos comentarios que dejaron los internautas.

