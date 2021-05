Este es el artista colombiano que más dinero ganó por streaming en Spotify

Estudio revela cuál fue el artista colombiano que más dinero ganó por streaming en Spotify

La música que se reproduce una y otra vez en Spotify no solo genera un número de escuchas, también genera un centavo de dólar para cada uno de los artistas a quienes se les da play. Pero este recaudo solo se logra luego de miles y miles de reproducciones, artistas como Ed Sheeran, Alan Walker, Post Malon, entre otros, mandan la parada en el negocio internacional.

Sin embargo, en la lista aparece en uno de los puestos un grupo de música colombiano, quienes resaltan en medio de la música anglo. Así lo reveló el estudio de S Money, una empresa de soluciones digitales, que cruzó los datos del número de reproducciones por canciones de Spotify y Kworb, una empresa de datos musicales, con el fin de saber cuáles han sido las canciones que más dinero han recaudado a través de la plataforma de streaming y así reconocer cuáles tienen las mejores cifras de ganancias.

El resultado arrojó un listado de 20 canciones, las cuales, según las estadísticas tienen las cifras de las canciones más con mejores ingresos, en el listado, Colombia aparece en el puesto número 11 con el grupo musical Piso 21.

Las empresas fueron claras en decir que el estudio se concentró en examinar país por país el artista local con mayores reproducciones en sus canciones, esto no significa que sean el artista más sonado de la región.

¿Quiénes tuvieron los mayores ingresos?:

El primer puesto lo ocupó Ed Sheeran, con su canción Shape of You la cual tiene 2.724 millones de reproducciones, por la cual generó ganancias por US$13,3 millones. A ete puesto le sigue el track Rockstar de Post Malone, el artista registró 2.124 millones de streams y US$10,4 millones, la siguiente es Dance Monkey, de Tones And I, que en Australia movió US$10,2 millones con 2.101 millones de reproducciones.

Representando a Colombia aparece Piso 21 con Déjala que vuelva, como la canción con mejores utilidades, (US$2,6 millones, gracias a 544,7 millones de reproducciones).

Piso 21, la agrupación con más reconocimientos por su nuevo álbum:

La agrupación musical Piso 21, actual jurado en el reality del canal RCN, Factor X, está de fiesta pues su disco “El amor en los tiempos del perreo” fue acreedora de múltiples certificaciones en Estados Unidos por parte de la RIAA (Recording Industry Association of America).

El colectivo compuesto por Dim, Pablo, Lorduy y el Profe, recibió cuatro Multi-Platino por “Pa’ olvidarme de ella” ft. Christian Nodal; y certificaciones de Oro por “Más de la una” ft. Maluma; “Dulcecitos” ft. Zion & Lennox; “Mami” ft. Black Eyed Peas y “Una vida para recordar” ft. Myke Towers, certificada Platino.

Los integrantes de la agrupación en su cuenta de Instagram compartieron una foto en la que muestran todos los reconocimientos con todos y aprovecharon a dedicarle este triunfo a sus fieles fans, que han posicionado cada una de sus canciones en redes sociales y en las diversas plataformas de streaming.

“Más que un reconocimiento para nosotros, es un agradecimiento para ustedes”, escribieron Dim, “El Profe”, Pablo y Lorduy.

Se sabe que su certificación la lograron a solo dos semanas desde el lanzamiento del álbum. Eso significa que lograron superar las 500 mil ventas en el país norteamericano.

Seguir leyendo: