Mujer denuncia que fue abusada sexualmente por un agente del Esmad en Cali: Policía investiga

Bogotá. Abril 28 de 2021.Paro Nacional en contra de la reforma tributaria. Lugar: Avenida de las Américas (Colprensa Camila Díaz)

Junto a las denuncias de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes por siete posibles muertos en la noche del 30 de abril en Cali, se mencionó un presunto abuso sexual por parte de un agente del Esmad. La víctima denunció a través de su perfil de Facebook que había sido acorralada por varios policías, entre ellos una mujer, quien, afirma la víctima, no la ayudó mientras la tocaban sin su consentimiento.

La joven contó que estaba en el sector de Sameco, al norte de la ciudad cuando arribaron los agentes del Esmad.

“(...) Estando yo a un lado con manos en alto haciéndoles saber que no estaba armada ni tenia intenciones de hacer nada, arremetieron separando nuestro grupo con gases y aturdidoras, dejándome así en un grupo pequeño de 10 personas o menos, en dónde los hombres fueron golpeados y llevados y las mujeres separadas”.

La caleña expresó que el hombre se le acercó y abusó de ella mientras alcanzó a relatarle por el celular a su padre, quien también hace parte de la fuerza pública, lo que estaba viviendo. “En medio de la llamada se acercan de nuevo y otro integrante del Esmad, que obviamente estaba acompañado de 4 más, me toma del brazo y lo dobla para someterme lastimándome y yo sin hacer nada, en la llamada pude tomar los datos de este agente y mi padre logró tomar apunte cuando se los dictaba en medio del desespero y dolor”, contó.

“Él que si me agredió sexualmente no logré identificarlo en medio del pánico, (aclaro no me violó), sin embargo, si en contra de mi voluntad me manoseo y metió su mano en mi zona íntima, contando esto legalmente como un acto carnal violento, después de esto y al forcejear, comencé a gritar y a empujar al que me toco”.

La joven dijo que le molestó mucho que la mujer policía que estaba con los del Esmad no la auxilió y que la mandó a quedarse en su casa. “Deje de llorar, vaya haga oficio”, le dijo.

“Aclaro esto por qué la idea tampoco es imponerle cargos errados [al agente del Esmad señalado en redes sociales]. Lo que sí se evidencia es el mal procedimiento y como vulneran mis derechos fundamentales y mi integridad como persona y como mujer, realmente ni los 10 que al final terminaron conmigo sometidos (porque los cogieron a golpes), ni yo, nos estábamos manifestando de forma violenta. Incluso en el primer contacto, nos rendimos ante ellos con las manos en alto”, señaló la joven, quien dijo que hará la denuncia correspondiente.

La Policía Nacional rechazó la acusación con nombre propio al agente y dijo que se adelanta, por ahora, una investigación por la denuncia de la joven. “Pedimos a los ciudadanos que se abstengan de multiplicar informaciones sin verificar, porque no solo generan desinformación sino que pueden poner en riesgo la integridad de una persona”.

En la rueda de prensa, los miembros de la Red de DD.HH. informaron que tienen reporte, hasta este viernes, de:

- 84 personas conducidas a estaciones de Policía

- Tres personas desaparecidas desde el 28 de abril, 2 desde el 30 de abril

- Un muerto en Meléndez

- Siete muertos el Diamante y Calipso, aunque comunidad reporta 14 muertos

- 28 personas heridas

Infobae Colombia se contactó con la Red pero hasta el momento dijeron no tener información adicional de los hechos ocurridos.

SEGUIR LEYENDO