Video | Otro episodio de micrófono abierto en sesiones virtuales del Congreso

Los tacos proferidos por el senador Iván Name (Partido Alianza Verde) fueron blandidos tanto para los sectores de derecha e izquierda extremas del espectro político colombiano. El audio, con reverberación, registró los improperios que provocaron reacciones de sus colegas, quienes pidieron a Name cerrar el micrófono.

“Los de la extrema izquierda son una mierda, como todos los de la extrema derecha, los uribistas, que son una mierda”, se le escucha al legislador mientras el secretario, Gregorio Eljach, quien llamaba a lista, aparenta sonreír ante el percance que fue tomado medio en chanza, medio en serio, por los representantes presentes en la sala virtual.

“Que le quiten el trago; que no le sirvan más traguito al senador Name”, exclamaron en coro los senadores Aida Avella y Ernesto Macías. Pero el episodio no concluyó en ese punto, Eljach, que llamaba a lista a Guillermo García Realpe, escuchó otra interpelación del senador Name, quien, al parecer se dirigía a alguien que estaba fuera de la sala.

“¿Senador qué? No, yo soy Name. Están nombrando a un huevón ahí”.

Fue la senadora María del Rosario quien tomó las atribuciones que no estaba imponiendo Eljach en la sesión. “Por favor, cerremos los micrófonos”, exigió Guerra en el clip que pronto llegó a Twitter, y que publicamos a continuación.

"No le den más trago al senador" fue el reclamo de algunos legisladores luego de escuchar improperios al aire en el inicio de una sesión virtual.

Los “Bloopers” de los congresistas durante la virtualidad

Más populares que los proyectos que gestionan, los resbalones de distintos miembros del legislativo han causado hilaridad en la opinión pública. Producto de la transición tecnológica, el país recuerda tacos, madrazos y situaciones de imprudencia de los Padres de la Patria.

Un “amarillito”, y luego el remordimiento

Senador Armando Benedetti habría tomado licor durante sesión parlamentaria

El senador Armando Benedetti “dio papaya” al ser captado al aire bebiendo lo que parece ser un 18 años, sin sonrojarse ante la audiencia, mientras participaba de las discusiones de la Ley 236 de 2020 que regula el uso de la hoja de coca y sus derivados, del cual el senador es parte interesada, dado que es su ponente.

El video fue munición para sus rivales políticos, entre los que se destacan la senadora María Fernanda Cabal y el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, con quien ha tenido cruces verbales en sus cuentas de Twitter.

Por el incidente se presume una investigación disciplinaria en el Congreso.

Una sarta de madrazos

Angélica Lozano, senadora de Colombia por el partido Alianza Verde. Foto: Colprensa.

La senadora del Partido Verde Angélica Lozano se salió de sus casillas ante lo que consideró un ataque por parte de uno de sus colegas del Congreso, Gustavo Bolívar, pero no se percató que su descargo, repleto de un rosario de insultos, estaba siendo escuchado en la sesión de la Comisión Primera del Senado, a la cual pertenece.

“No marica qué amargura, qué amargura, viste lo que puso Bolívar (…) que ley ni que hijueputas, lee los comentarios que me hacen, con estos hijueputas no se puede hacer nada (…) que mierda”, dijo la senadora con el micrófono abierto.

El episodio trascendió en la cultura popular: imitadoras radiales de Lozano utilizan con frecuencia el rosario de insultos en sus parodias.

“La vieja esa”, el presidente Iván Duque sobre Aída Avella

"La vieja esa" la despectiva frase de Duque sobre una senadora opositora que causó indignación

La posesión del Congreso de la República el pasado mes de julio no pasó sin su dosis de polémica, la cual ya venía cocinándose por el nombramiento del cuestionado Arturo Char como presidente del Senado, pero terminó de explotar después de un video en el que se escucha al presidente Iván Duque referirse a una senadora de la oposición que ejercía el derecho a la réplica como “la vieja esta”.

La frase despertó indignación inmediata y el video comenzó a ser compartido por otros congresistas de la oposición que le reclamaban a Duque una disculpa pública. En Twitter los hashtags #LaViejaEsta y #LaViejaEstaEs se convirtieron en primera y segunda tendencia durante toda la tarde de ese lunes festivo y el primero aún lo era el martes por la mañana.

