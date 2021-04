Estas son las medidas de bioseguridad que se aplicarían durante el Paro Nacional de este miércoles

21/10/2020 Protestas en Colombia contra el reciente repunte de las masacres POLITICA DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Múltiples sectores de la opinión pública, liderados principalmente por el Gobierno, invitan al Comité del Paro Nacional a postergar las movilizaciones de este miércoles 28 de abril. Sin embargo, los organizadores no dan su brazo a torcer y dieron a conocer los protocolos y medidas de bioseguridad durante las protestas que se desarrollarán en varios lugares del territorio nacional.

Lo primero que aclararon los participantes de este encuentro social, es que propenderán porque los protocolos sean cumplidos a rajatabla e invitan a las personas con diabetes, hipertensión y otros factores de riesgo que predisponen a un peor pronóstico por covid-19 que se abstengan de participar.

El uso del tapabocas es la principal ‘regla’ para los manifestantes en Colombia este miércoles. Conozca todos los protocolos a continuación:

1. Es de Advertir que cada persona es responsable de sí misma respecto a las condiciones de bioseguridad. Guardarlas con estricta disciplina es por la seguridad de sí mismo y de los demás. Sepa que los medios de comunicación estarán atentos a este tema.

2. Nadie que presente algún grado de riesgo manifiesto debe participar; personas de muy corta o muy avanzada edad, personas ya afectadas por gripa, problemas respiratorios, dificultades de movilidad, tos, fiebre, malestar, congestión nasal o diarrea. También si se estuvo en contacto en los últimos 10 días con personas con COVID. Igual si se tienen comorbilidades (OBESIDAD, HIPERTENSIÓN, DIABETES, CARDIOPATIAS, etc).

3. La presencia en vías y espacios públicos debe hacerse manteniendo la distancia de al menos dos (2) metros entre persona y persona. Inclusive esta modalidad da una extensión a la marcha que puede hacerla visible para más personas. Se afianza el distanciamiento físico, mientras se afirma el vínculo social.

4. TODOS los participantes y líderes, hombres y mujeres, deben ser portadores de tapabocas adecuadamente colocados tapando boca y nariz. Los organizadores y las organizaciones participantes harán el esfuerzo de proporcionarlos. QUIEN NO LLEVE TAPABOCAS será retirado de la movilización. Llevar tambores o cacerolas en vez de pitos o bubuzelas.

5. Si al solicitar los permisos de movilización se han pactado algunas condiciones con las autoridades administrativas o policiales en las diferentes ciudades del pais, ellas deben respetarse al Igual que los recorridos y sitio de concentración definidos por los comités Nal y Dptaies.

6. No se debe convertir la marcha con distanciamiento en concentración con cercanía, ni pasar de espacios abiertos a recintos cerrados. Estar al aire libre y en movilidad disminuye los riesgos.

7. En la medida de lo posible utilizar el transporte antes y después de la movilización para evitar la congestión en el sistema de transporte. Una opción cada vez más frecuente para transportarse es el uso de la bicicleta que proporciona enormes ventajas de autonomía, facilita el autocuidado y el distanciamiento.

8. Emplear en el sitio de concentración acordado en cada ciudad (Plaza de Bolívar en Bogotá) el tiempo estrictamente necesario, no prolongarlo, ni extenderlo sin estricta necesidad o conveniencia. Prácticamente de entrada por salida. En Bogotá ingresar por el costado norte y salir por los costados sur.

9. Todos los participantes deben estar en disposición de atender sugerencias de las personas encargadas de aspectos sanitarios en las marchas las cuales deben llevar brazalete u otro distintivo que las acredite visualmente para ello.

10. No deben ingerirse alimentos ni bebidas en el curso de la movilización. Si se hiciere, ello tiene sus propias regias de salubridad que en todo caso han de observarse. Los marchantes siempre emplearán recipientes individuales disponiendo de menaje propio. No compartir agua o bebidas.

11. En la medida de lo posible se dispondrá lo necesario para el lavado de manos en diferentes puntos en el recorrido establecido. Portar siempre y aplicar permanentemente el gel antibacterial o alcohol es elemental. Ojalá los organizadores puedan también proporcionarlo.

12. Cuidarse de no caer en circunstancias que hagan nugatorias las medidas de bioseguridad, es decir, no buscar ni aceptar proximidad con nadie en los recorridos, no derivar en la aglomeración. Llevar un pequeño paraguas o cubridor o careta plástica siempre es práctico.

13. Los organizadores, entidades y personas dotadas de equipos apropiados tomarán la temperatura de las personas que se hacen presentes a fin de orientar el retiro de quienes muestren temperaturas superiores a 38 grados al inicio de la acción pública. El chequeo se hace en la muñeca.

14. Se recomienda a los equipos de sonido y parlantes o demás que se utilicen en el recorrido llevar ojalá las consignas, música y demás grabadas para evitar gritar o la manipulación de los micrófonos, elementos altamente contaminantes.

15. Nunca, en ninguna circunstancia, ninguna persona debe llevarse las manos a la cara, ni saludar de mano o abrazo. Aguantemos la gana de hacerlo ante la alegría de ver de nuevo a los amigos, familiares, allegados.