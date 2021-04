Denuncian que por error de conservación se perdieron 162 dosis de Pfizer en Cali

Personal médico prepara una dosis de la vacuna Pfizer. REUTERS/Nacho Doce

A través de su cuenta de Twitter, el edil de la capital vallecaucana informó que por error humano en la conservación de la cadena de frío de las vacunas, los caleños perdieron 162 dosis del escaso biológico.

Mientras que el país sufre de una escasez de vacunas para continuar con el cronograma del Plan de Vacunación, este jueves en horas de la tarde, se conoció un documento de la Secretaría de Salud Pública en la que se certifica la pérdida de las dosis.

“¡Increíble! Se perdieron 162 dosis de la vacuna Pfizer por inoperancia en la @EseOriente Las vacunas salvan vidas,” denunció el concejal.

¡Increíble! Se perdieron 162 dosis de la vacuna Pfizer por inoperancia en la @EseOriente.



Las vacunas salvan vidas. pic.twitter.com/mbAJe9rqYS — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) April 22, 2021

Según el documento, dicha notificación que fue realizada por ESE ORIENTE y llegó a manos de la entidad a las 10:40 “damos recibo de 162 dosis de vacuna contra Covid 19 de Pfizer, relacionadas en ACTA DE BAJA DE BIOLÓGICO remitida por la ESE ORIENTE y firmada por el gerente”, señala la misiva.

Asimismo, la carta detalla que, “cumplió los cinco días de conservación fuera de ultra refrigeración recomendados por el fabricante el domingo 18 de abril, por lo cual se reciben bajo condición de pérdida por cadena de frío”.

Al finalizar, la misiva indica que los inmunizantes serán puestos en cuarentena esperando las indicaciones de disposición final, según instrucción de la secretaría de Salud departamental.

Hasta el momento, no se ha conocido ningún pronunciamiento al respecto de la denuncia por parte de la ESE Oriente ni de las autoridades municipales.

Por su parte, el concejal Juan Martín Bravo, quien denunció la pérdida de los antígenos expresó: “Es lamentable que se pierdan 162 vacunas de la marca Pfizer por inoperancia en la ESE Oriente, donde no siguieron a cabalidad los protocolos establecidos para la conservación de estos biológicos. Por eso le pido a los entes de control que le hagan un seguimiento exhaustivo y sancionen a las personas que llevaron a la pérdida de estas vacunas que salvan vidas.”

¡Increíble! Se perdieron 162 dosis de la vacuna Pfizer por inoperancia en la @EseOriente.



Las vacunas salvan vidas. pic.twitter.com/Z2zaYmtufx — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) April 22, 2021

Cabe anotar que la conservación de frío de las vacunas de la farmacéutica Pfizer es una de las más delicadas pues exige permanecer a una temperatura entre -70 °C y -80 °C. Una vez se haga el corte de la congelación, esta se puede mantener hasta por cinco días en refrigeración a temperatura estándar, entre 2 °C y 8°C.

Esta noticia ha causado rechazo en redes sociales, pues Colombia ha presentado retrasos en la inoculación de vacunas por la falta de entregas por parte de las farmacéuticas, por lo que el adecuado cuidado y tratamiento de estas se vuelve indispensable.

Unos de los casos donde ya no se tiene el preciado biológico, es en Medellín ciudad que ya no tiene vacunas para la primera dosis para personas de la tercera edad. El alcalde, Daniel Quintero, expresó este jueves que por ahora y mientras el gobierno no envíe más, no se aplicarán más primeras dosis en la ciudad, pues solo están las destinadas para terminar de inmunizar a los que ya recibieron hace 15 días la primera vacuna.

“A partir del mediodía no podremos continuar vacunando con primeras dosis a adultos mayores por escasez de biológicos en algunas IPS de la ciudad”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

A partir del medio día no podremos continuar vacunando primeras dosis en adultos mayores por escasez de biológicos en algunas IPS de la ciudad. Inmediatamente lleguen nuevas dosis retomaremos el proceso. Segundas dosis mantienen su agenda. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 22, 2021

Además, el alcalde dijo que espera al Gobierno nacional para el envío de nuevas dosis a la Gobernación de Antioquia. “Inmediatamente lleguen nuevas dosis retomaremos el proceso”. Hasta ahora la capital del departamento ha aplicado 333.322 vacunas de las 400.660 que tiene Antioquia. Las vacunas reservadas son 60.000 segundas dosis.

SEGUIR LEYENDO