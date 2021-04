“Me indignó, yo siempre cuido mi imagen”: Sebastián Viera sobre el incidente con un dirigente del Deportivo Pasto

El portero del Junior de Barranquilla fue acusado por un supuesto acto de xenofobia, pero por medio de sus redes sociales dio a conocer lo que verdaderamente sucedió. Foto: Colprensa

Luego del altercado verbal protagonizado por el arquero del Junior de Barranquilla, Sebastián Viera, y el gerente deportivo del Deportivo Pasto, Alberto Santacruz, en el que en medio del partido que se disputó entre ambos equipos, válido por la jornada 18 de la Liga Betplay, se acusó al uruguayo de ser xenófobo con el pueblo nariñense, el mismo deportista habló sobre las versiones que, según él, solo querían dañar su imagen.

Por medio de un video difundido a través de su cuenta de Twitter, el guardameta desmintió las acusaciones y respondió a los señalamientos en su contra. En las imágenes se aprecia que Santacruz increpa a Viera, en varias ocasiones, con insultos y haciendo mención que ha comprado títulos del Fútbol Profesional Colombiano.

“Ladrón del fútbol, huevón (…). Cagón, ¿cuántos (campeonatos) compraron? Tú y Char las compran todas”, son las palabras que salen de Santacruz contra el arquero.

Ante esto el jugador del Junior respondió: “¿Quién es? ¿el utilero? ¿me vas a sacar a mí? Tengo más de 700 partidos. Tienes toda la razón, gané 7 campeonatos robando, ¿cuántos tienes tú?”.

Ahora, en diálogo con Win Sports Viera aclaró la situación y explicó que ese tipo de injurias en su contra lo indignan porque él nunca pensó en decir alguna de las cosas de las que se le acusó, sino que, por el contrario, respeta a cada persona.

“No es una experiencia linda. Descansando en el hotel apareció ese tweet que a mí me sorprendió mucho, al principio no le di mucha importancia, pero después vi toda la repercusión que tuvo y me preocupó mucho, me indignó totalmente porque yo sabía que esas cosas no las había dicho y ni se me habrían ocurrido decirlas en un partido de fútbol. Primero porque no la pienso y segundo porque estaría fuera de lugar”, afirmó.

Luego del escándalo que se produjo en redes sociales por lo sucedido, el jugador era consiente que en cualquier momento saldría la verdad a la luz pública y podía demostrar su inocencia.

“Mi tranquilidad era que yo sabía la verdad, sabía que las voces del partido en algún momento iban a aparecer y el día siguiente estuve un poco angustiado porque no aparecían, pero en la noche me llegaron y era la única forma de demostrar que lo que se decía era mentira”, dijo.

Añadió que: “Gracias a Dios pude demostrar que él estaba equivocado, que eso se lo inventó y que lo único que hubo fue una discusión de fútbol que no tendría que pasar entre un directivo y un jugador, por lo general es entre jugadores, pero ya lo dejamos atrás. Ahora me enfoco en el partido importante que tenemos”.

Viera reconoció que a pesar de que no quería darle trascendencia al suceso, el ataque al que fue sometido en redes sociales lo hizo responder y aclarar que no realizó cualquier agresión, pues su imagen es algo que siempre intenta tener limpia.

“A mí lo que me indignó fue lo que se inventó este señor, no sé porque motivo lo hizo o para buscar qué. A mí cuando me tocan la persona me duele mucho porque siempre intento cuidar mi imagen en todo sentido, tanto en la cancha como afuera, y que se inventen algo para dañarme no me gusta”, concluyó sobre el tema.

Aprovechó el momento para referirse al compromiso que tiene este jueves el equipo ‘tiburón’, pues deberá remontar un 2-1 en contra ante Bolívar si es que quiere acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Jugaremos el partido más importante del semestre, queremos entrar a fase de grupos, sabemos que es bueno económicamente, deportivamente, los hinchas lo quieren, nosotros también; en la Liga depender de lo que hagan otros equipos, pero nuestro trabajo ya está hecho”, señaló.

En caso de pasar a la siguiente ronda, Junior compartiría el grupo D con: River Plate (ARG), Independiente Santa Fe (COL) y Fluminense (BRA).

Junior y Bolívar se medirán este jueves 15 de abril a partir de las 7:30 p.m. de Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

