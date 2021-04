En Cartagena, mujer intentó protestar pagando peaje con monedas de $50

Mujer intentó pagar peaje en Cartagena con solo monedas de 50 pesos. Captura de video.

A modo de protesta por la implementación del cobro de peajes internos en la Ciudad de Cartagena, una mujer decidió llegar al peaje de Parqueamerica, y pagarlo con solo monedas de 50 pesos, un gesto que indignó a los funcionarios de la taquilla.

La particular manera de protestar se volvió tendendia en redes, tras lo comentarios que desató la acción del encargado de la seguridad del lugar, quien le indicó a la mujer que le entregara a la cajera el montó completo y no le pasara de moneda en moneda, pues eso hacia que se demorarán más en el pago, a lo que la conductora del vehículo le respondió que ella no se estaba negando a pagar y que ella quería pasarle moneda por moneda.

Por su parte, la cajera le contestó a la mujer que con esa acción les iba tomar mucho tiempo y que les daría hasta las 9 de la noche, a lo que la protestante le indicó que tenía todo el tiempo del mundo para poder hacer el pago que se exige en la taquilla.

“Es plata, yo no me estoy negado a pagar”, manifiesta la mujer, quien recalca que no está ofendiendo a nadie porque ella está dispuesta a pagar.

Tras la negativa de la mujer de entregar todas las monedas, dos guardas de seguridad del peaje proceden a poner por delante del vehículo unos conos de tráfico y unos paneles para no permitir que la mujer continúe el camino.

En medio de risas y de manera pacífica la mujer les insiste a los funcionarios del peaje que ella quiere pagar pasando moneda por moneda y que no se están negando hacer el pago, que corresponde a 3.200 pesos, “ya hubieramos terminado”, manifestó la conductora.

Esta forma simbólica de protestar en el país por el cobro de peajes, no ha sido unicamente en la capital de Bolívar, el pasado 3 de febrero, transportadores del departamento del Tolima también adoptaron esta manera de pagar.

José Edison Pava, vocero de este sector en del departamento, le indicó al diario regional El Nuevo Día, que el Tolima se unió a la iniciativa por varios temas, entre ellos “el excesivo costo de los peajes que se aumentó por encima del IPC hasta en un 7% en algunos peajes del país, también, porque existen distancias cortas entre algunos peajes y por la instalación de nuevas casetas”.

Asimismo, Pava recordó que en el caso del Tolima, son dos nuevos puntos de recaudo vial, uno sobre la vía al Líbano y el otro hacia Cajamarca y indicó que dentro de las peticiones que se le esta realizando al Gobierno Nacional, se exige la creación de una ley que regule los cobros, distancias entre otras características de los peajes.

“El tema final es ayudar a impulsar un proyecto de Ley en Colombia, pues los peajes no los regulan, no los controla nadie, se montan en el valor que se quiere y a la distancia que se quiere”, aseguró el vocero del gremio.

Tres mesas intersectoriales presentarán propuestas a peajes de Cartagena

El pasado 25 de febrero, se realizó ua segunda reunión de seguimiento a los acuerdos pactados, con los cuales se busca hallar una solución a la problemática generada por el cobro de los peajes internos de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por Caracol Radio, en el encuentro participó el secretario del Interior, David Múnera Cavadía, en representación del alcalde William Dau Chamat, quien indicó que se acordó dividir la mesa de negociación en tres grupos sectoriales, con el fin de estudiar las propuestas específicas de las partes involucradas y darles respuesta en el menor tiempo posible.

“Después de varias horas de charla y conversación hemos acordado crear unas mesas separadas para estudiar diferentes situaciones, uno es la situación en la que se encuentran las comunidades como Ceballos, Santa Clara, Policarpa, otra mesa que va a mirar el tema de los comités de peajes y una tercera mesa que tiene que ver con movilidad”, precisó el secretario Múnera.

Asimismo, reiteró que como administración se seguirá insistiendo en el concepto emitido por la Contraloría General, en el cual se indica que la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada en el contrato de concesión ya se cumplió, por tanto, continuarán todas las actuaciones a que haya lugar dentro del marco legal.

“Quiero reiterar cuál ha sido la posición del Distrito, todo lo que ha hecho el Alcalde, porque consideramos que la TIR se ha vencido de acuerdo con el informe de la Contraloría, el Alcalde ha hecho la solicitud a la Procuraduría de que intervenga, y estamos en ese proceso en el cual sabemos que la empresa ha presentado una solicitud de tribunal de arbitramento que la Alcaldía atenderá y ha venido atendiendo y, por consiguiente, estamos en el marco de la institucionalidad y dentro de lo que hemos considerados que se debe respetar y aplicar con relación a una situación que tiene que ver con un contrato de concesión que ha tenido unos efectos bastante graves sobre muchos sectores de Cartagena”, puntualizó.

