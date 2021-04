“No ser adivino se va a volver un delito”: Claudia López se refirió al caso de Sergio Fajardo

Claudia López y Sergio Fajardo. Foto: archivo particular

Desde diferentes sectores políticos, el pronunciamiento de imputación de cargos a Sergio Fajardo, sorprendió tanto a colegas, juridistas y opositores del candidato presidencial, quien luego de ocho años de haber sido gobernador de Antioquia, es investigado por un cuantiosos contrato, el cual presentó irregularidades que, aparentemente, afectaron la deuda general de ese departamento.

La reacción por parte del actual candidato presidencial en sus redes sociales demostró una posición frentera ante las acusaciones y destacó que está a la esperar que llamado de la entidad para aclarar dicha investigación.

“En espera que la FGN me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”, publicó Fajardo en su cuenta de Twitter.

Aunque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López ha manejado su prudencia al opinar públicamente sobre el proceso que implica a quien fue su exfórmula vicepresidencial en el 2018, en diálogo con caracol radio, la mandataria señaló que no conocía las implicaciones del proceso, sin embargo, recalcó que “si de aquí en adelante los alcaldes, gobernadores, presidentes, tenemos que adivinar la tasa de cambio, pues entonces eso sí está muy complicado porque no ser adivino se va a volver un delito”.

Asimismo, la alcaldesa relacionó este hecho con las proximas elecciones, en las cuales Fajardo será candidato presidencial. “Es muy difícil y realmente enrarece mucho el ambiente que este tipo de cosas ocurran a un año de las elecciones, que hay que perderlas o ganarlas en las urnas”.

Aunque no se ha pronunciado mucho en Twitter respecto al tema, López ha dado retuit a dos mensajes. Uno de Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, quien escribió: “Esto es absurdo. No sólo un exabrupto y un atentado al sentido común, sino también una desviación de la justicia, una forma peligrosa de intimidación. Mi solidaridad con Sergio Fajardo”.

Y a otro de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo: “Muy grave que la Fiscalía General de la Nación pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar. Bajo esa teoría deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014. Absurdo y peligroso”.

Otras reacciones ante la imputación de cargos a Sergio Fajardo

Uno de los primeros que reaccionó ante el enunciado por el ente acusatorio, fue la cabeza de la coalición ‘Pacto Histórico’ Gustavo Petro, quien afirmó que espera que el candidato presidencial pueda librarse muy pronto de dicha investigación.

“A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”, publicó en su cuenta de Twitter Petro.

Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Fajardo, en diálogo con Blu Radio, se refirió a la situación que enfrenta el exmandatario por la supuesta suscripción irregular de un contrato entre el departamento y el banco Corpbanca S.A.

“A Fajardo lo están acusando por no prever cómo se iba a mover el dólar, cosa que no hace ni el Banco de la República ni los analistas más encopetados, precisamente porque es una variable tremendamente compleja y volátil. No se le puede pedir a una persona, mucho menos para acusarla penalmente, que supiera de antemano cuál iba a ser la relación entre el peso y el dólar”, indicó el exfuncionario al medio.

Asimismo, Londoño cuestionó la decisión de la Fiscalía al no incluir en la imputación a Corpbanca S.A., que se supone que hace parte del contrato por el que es investigado Fajardo.

“Imputan por peculado a favor de terceros, pero no incluyen a Corpbanca S.A., que es el tercero, supuesto, que se enriqueció por la decisión del exgobernador Fajardo”, aseguró el exsecretario de Gobierno.

De igual forma, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa indicó en su red social que esta determinación por parte de la Fiscalía es una peligrosa decisión para la democracia, con miras a las elecciones del 2022.

“Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su Secretario de Hacienda y técnicos. Y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal, que un delito”, manifestó el exmandatario capitalino.

