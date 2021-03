Por Covid fiesta, clausuraron discoteca en Barranquilla durante concierto de Ana del Castillo

Discoteca Trucupey cerrada por sobrecupo en concierto de Ana del Castillo

La noche del sábado 20 de marzo circularon videos tomados en la discoteca Trucupey de Barranquilla en el que se evidenciaron aglomeraciones de personas durante un concierto de la cantante vallenata Ana del Castillo.

Tras la denuncia, las autoridades de dicha ciudad determinaron sancionar con suspensión al establecimiento nocturno, uno de los más populares de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el establecimiento no podrá funcionar y sus propietarios podrían afrontar un proceso penal en la Fiscalía General de la Nación por el incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas para afrontar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

En las imágenes divulgadas se observan las aglomeraciones al interior de la discoteca, de más de 400 personas, que bailaban y coreaban las canciones de Ana del Castillo, sin respetar el distanciamiento social o la utilización de mascarillas.

Según fuentes de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Barranquilla, no se tenía reporte del concierto de la artista vallenata a realizarse en la noche del sábado en la discoteca Trucupey.

Para el secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Barranquilla, Nelson Patrón, el establecimiento nocturno no abrirá hasta tanto no presente nuevos protocolos de bioseguridad y se comprometa a hacerlos cumplir, dada la condición sanitaria que la ciudad afronta por el incremento de casos de coronavirus.

Mientras esto ocurre, a la discoteca se le impuso un comparendo por violación de las normas decretadas por el Ministerio de Salud para el manejo del covid-19.

Ni los representantes ni la artista emitieron alguna comunicación al respecto.

En cambio, Ana del Castillo acudió a su Instagram para mostrar su reciente cambio de estilo: además de mantener el cabello corto que tantas buenas opiniones le ha generado, se atrevió a lucir su figura con jeans y camisilla, en la que destacó su silueta y su salud.

La artista Ana del Castillo tuvo concierto con sobrecupo en Barranquilla, por lo que clausuraron discoteca

Tan solo una semana atrás, la cantante vallenata tuvo una dificultad respiratoria, asociada a una crisis asmática, durante un concierto privado en Maicao.

Su compañero de tarima, Omar Yesid Geles, señaló al medio El Pilón que “Ella está estable. En medio de la presentación tuvo una crisis de asma; nos tocó inmediatamente salir corriendo hacia una clínica en Maicao y apenas llegamos le dieron una dosis alta de hidrocortisona para poder reanimarla, luego de la media hora ya estaba estable. Duramos aproximadamente cuatro horas con ella en la clínica hasta que le dieron de alta, pero gracias a Dios ya está bien”.

Ana del Castillo publica foto para desmentir rumores de sus dificultades respiratorias. Crédito Instagram artista

Lo que no impidió que algunas personas especularan con problemas de drogadicción.

Por lo que Ana del Castillo acudió a Instagram para desmentir los rumores que podrían perjudicar su situación:

“Paso por aquí porque quiero agradecerles a todos los que han estado pendiente de mi salud. Estoy bien y para los que no saben, yo soy asmática, esta enfermedad no se cura pero se mantiene controlada. Hace un mes y medio, más o menos, vengo con alteraciones respiratorias más frecuentes de los normales, muy poco me daban”, contó.

Así mismo, exigió respeto a los que aseguraron que la crisis que había sufrido había sido por consumir sustancias alucinógenas. “Para las personas que dicen que yo soy periquera que muestren el video, que lo filtren para que lo vea la gente y si no tampoco me importa. Ustedes vienen de una mamá, respeten a las mujeres. Yo sé que soy vulgar, algunas personas no gustan de mí y discúlpenme, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”, dijo.