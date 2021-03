“Dejen la morronguería”: Estefanía Borge responde a críticas por foto semidesnuda

La actriz Estefanía Borge fue el centro de atención en redes sociales luego de compartir con sus seguidores una foto semidesnuda, frente a un espejo, donde quiso mostrar los cambios que ha obtenido gracias a su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación.

Cabe recordar que hace unas semanas, la modelo aceptó un reto de 21 días para realizar algunos cambios en su cuerpo. Esto, como lo muestra en la imagen que divulgó, tuvo excelentes resultados que saltan a la vista. En la foto, la cartagenera aparece sin brasier y luciendo una tanga que dejó al descubierto su tonificado cuerpo.

“Trabajo honesto”, escribió la también coach en la publicación.

Como era de esperarse, Borge recibió elogios y piropos de sus seguidores que la felicitaron por su constancia y disciplina para lograr lo que quiere, sin embargo, otros optaron por criticarla y juzgarla por mostrar ‘de más’.

Ante las críticas, la costeña aprovechó para ponerle un ‘tate quieto’ a esas personas. “Dejen la morronguería y hagan un trabajo honesto en todo lo que se propongan. Amor y respeto para todos… Mi día 21 y voy por más”, indicó a través de las historias de Instagram.

Asimismo, la mujer de casi 41 años, publicó un mensaje que recibió donde era atacada y decidió responder sin rodeos. “Este tipo de comentarios no los acepto, ni para mí, ni para ninguna mujer. Si piensas así te invito a que no me sigas, ¿hasta cuándo vamos a ser etiquetada de esta manera?”, sostuvo.

Por último, Estefanía anunció que quiere seguir adelante con los cambios de rutina que tuvo al iniciar este reto porque aunque muchos la ven “perfecta”, ella quiere ir por más.

Recientemente, con una publicación en la que aparece bailando en un video, contrastado a uno que hizo hace seis años, la actriz presumió el increíble cambio que ha tenido en su aspecto físico.

“Cada vez más entiendo lo de la “Madurez Muscular”. Cada vez entiendo mejor el Proceso #evolucion #progressnotperfection. 6 años después, se mantienen la coherencia, constancia y disciplina”, escribió Borge en la descripción.

La actriz se ha destacado durante los últimos años, no solo por su talento en la pantalla chica, sino también por el contenido ‘fit’ que la ha convertido en una de las mujeres con más influencia en el tema del ejercicio y la vida saludable. De hecho, hace un tiempo lanzó el libro ‘Atrévete a cocinar’, donde da herramientas a las personas para que se transformen a través de su historia.

“Yo nunca había puesto las recetas de mis preparaciones, porque cocino muy al ojo en mi cocina. Soy de demasiado sentimiento, pero igual fue divino. Hoy por hoy, va en la sexta edición transformando vidas a lo loco, llevando a la casas una práctica saludable y bonita” dijo Borge acerca de su libro en una entrevista con El País, hace un tiempo.

Actualmente, Estefanía se dedica a crear contenido en redes sociales en el que destaca su talento para la cocina y es creadora de una plataforma digital donde crea programas de entrenamiento físico, que pretenden influenciar a las personas para llevar una vida más saludable

SEGUIR LEYENDO: