Continúan bajo observación dos enfermeras que convulsionaron tras aplicación de vacuna en Córdoba

El primer caso, es el de la auxiliar de enfermería Yeidi Johana Pérez Martínez, quien recibió el biológico el pasado 1 de marzo la dosis de la vacuna China Sinovac, en el Camu San Rafael de Sahagún, Córdoba, ya que trabaja en la primera línea en el hospital San Juan de dicho municipio.

Según una reciente entrevista del diario Vanguardia, los familiares de Yeidi contaron que el mismo día de la implantación del antígeno, en horas de la noche, ella alcanzó a convulsionar 10 veces. Tras la gravedad de los sucedido, fue ingresada a la UCI de la Clínica Montería con el fin de hacerle estudios más especializados; sin embargo, ha pasado una semana y la familia sigue sin saber el porqué de las convulsiones.

Yarisel Pérez, hermana de Yeidi, le manifestó al medio que ella ya fue internada en un piso, pero el pasado domingo volvió a convulsionar.

Según la indagación por parte del medio a la familia de la auxiliar de enfermería, la mujer de 33 años nunca había convulsionado, además ella llevaba 11 años ejerciendo su labor, vive en unión libre y tiene un niño de dos años.

“Mi hermana es una mujer sana, no había sufrido de nada. Esa es otra cuestión y otra polémica que hubo y que hemos desmentido desde el primer día del cuadro convulsivo. El hospital quiso lavarse las manos diciendo que ella sufre de epilepsia y ya le habían dado convulsiones, cuando ella nunca ha convulsionado ni nada”, aclaró la hermana de la Yeidi.

Ante este caso, la revista Semana se comunicó con entidades de salud para tener información del estado de salud de Yeidi. Carlos Andrés Vasco, secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba, se pronunció y afirmó que, “La Secretaría de Desarrollo de la Salud ya envió un equipo de profesionales al municipio de Sahagún para llevar a cabo un análisis de la presunta situación adversa. La persona se encuentra estable sin que se defina por parte de las autoridades de ese municipio qué fue lo que ocurrió. Sabemos que le aplicaron la vacuna y la señora se desmayó, se encuentra estable y está siendo monitoreada por el personal de la salud de la entidad a la que fue remitida”.

Asimismo, el funcionario aclaró que no se debe asociar el evento a la aplicación de la vacuna. Las vacunas son seguras y está demostrado científicamente a nivel mundial, por lo que las autoridades piden no especular y esperar el resultado de las pesquisas.

El otro caso, es el de Erika Julieth Miranda Jaramillo, de 26 años, quien también es auxiliar de enfermería y recibió el biológico, el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con lo informado por el diario El Universal, ella a los pocos minutos de recibir la vacuna sintió algo malestar, por lo que estuvo en reposos por algunas horas, pero no presentó mayor gravedad, sin embargo, en la noche en su casa empezó a convulsionar.

Su esposo, David Pacheco, es militar que se encuentra en el Chocó, y desde allí ha estado solicitando el reporte médico, vía telefónica, pero que no le han señalado con exactitud qué fue lo que realmente ocurrió. Solo se sabe que convulsionó y por ello permanece internada en el centro asistencial.

Según el diario cartagenero, Gladys Jaramillo, madre de la enfermera, dijo que la situación de su hija es crítica, porque ni siquiera la reconoce.

Yo viajé desde Tierradentro, Montelíbano, cuando me avisaron que ella se había puesto mal y ahora resulta que no sabe quién soy yo. Ella está hablando incoherencias, no sabe quién soy yo, me dice que ella no tiene hijos y resulta que tiene tres. Es una situación que me tiene realmente preocupada”, indicó la madre de la enfermera.