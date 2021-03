Señalan a la Alcaldía de Bogotá de querer talar 350 árboles para construir troncal de TransMilenio por la Av. 68

Este sábado varios residentes de la avenida 68 salieron a manifestarse en contra de la tala de árboles que iniciaría la Alcaldía de Bogotá por la construcción de la troncal de TransMilenio por esta importante vía de la ciudad.

Los plantones se realizaron en el separador ubicado entre la calle 66 y la carrera 65 para exigir que si el Distrito talará o trasladará los árboles que allí se ubican, tendrán que compensar sembrando más, el problema es que la obra dejaría un espacio público limitado para ese fin. Así lo explicó la concejala Susana Muhamad.

Apoyamos a la @CumbreUrbana en su lucha por defender a la naturaleza de la Avenida 68 en Bogotá.

"Por el derecho a la ciudad y el territorio, NO a las talas", nos dicen. https://t.co/FldWIhyC3L pic.twitter.com/yfwyrFt6q5 — La Constituyente Audiovisual (@LaConstwitt) March 6, 2021

“La alcaldesa Claudia López le incumplió a los bogotanos la promesa de no hacer transmilenio por la 68. Esto implica la tala de 350 árboles, por eso la comunidad hoy convocó un cacerolazo y exige ser escuchada, el daño ambiental es crítico”, escribió en su cuenta de Twitter. La publicación la acompañó con un video en el que reitera:

“Lo primero que hay que decir es que esta obra no fue aprobada por la ciudadanía, Claudia López ganó la Alcaldía diciendo que no iba hacer la troncal de la 68 y que iba hacer en cambio, un tranvía que hubiese podido evitar el impacto urbanístico y sobre los árboles, son las consecuencias de no cumplir esa promesa campaña”, sostuvo la cabildante.

La concejal explicó que si la Alcaldía piensa sembrar árboles en reemplazo de los que removerá por esta obra, “no hay suficiente espacio público porque estas obras de las troncales de Transmilenio no generan espacio público suficiente y adicional, por eso siempre hemos pensado que hay que soterrar estas grandes obras para generar espacio público encima”.

Así mismo, señaló que harán una vigilancia a la tala de estos árboles ya que los permisos de silvicultura fueron entregados en la Secretaría de Ambiente durante la administración de Peñalosa. “Sabemos la deficiencia que tuvieron muchos de esos permisos, vamos a vigilar la calidad de sus permisos, la ciudadanía tiene derecho a defender su verde y las obras públicas deben estar encaminadas a generar más verde en la ciudad una necesidad vital en el siglo XXI”, concluyó la concejala Muhamad.

La alcaldesa @ClaudiaLopez le incumplió a los bogotanos la promesa de no hacer transmilenio por la 68. Esto implica la tala de 350 árboles, por eso la comunidad hoy convocó un cacerolazo y exige ser escuchada, el daño ambiental es crítico. pic.twitter.com/I1UQLvigYz — SusanaMuhamad (@susanamuhamad) March 6, 2021

Así será la troncal de la 68

Comenzó la construcción de la nueva troncal de Transmilenio por la avenida 68, este enorme proyecto vial del Sistema Integrado de Transporte tendrá una longitud de 17 kilómetros y atravesará la ciudad de norte a sur. Sin embargo, el total de los predios necesarios para la realización de dicha troncal no han sido adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano.

Dividida en nueve tramos, la adecuación del proyecto Avenida 68 irá desde la Autopista Sur hasta la calle 100 con carrera 9, se prevé que será la más extensa de Bogotá, ya que atravesará cuatro troncales más (Américas, calle 26, calle 80, autopista norte) y va a impactar por lo menos 10 localidades. La obra será compleja porque atraviesa casi toda la ciudad.

Las intervenciones se irán haciendo de acuerdo al diseño que ya se tiene definido, “con carriles de TransMilenio y estaciones en el centro, como las tradicionales, posteriormente con carriles de tráfico mixto, es decir, cuatro carriles por sentido, más el espacio público y las ciclorrutas a cada lado”, según explicó Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Así mismo, habrá nuevos puentes peatonales e intersecciones a desnivel.

Antes de finalizar el año, el IDU deberá haber adquirido los 630 predios que se necesitan para construir la troncal, pues en estos momentos solo se han negociado el 40%, lo que equivale a unos 250 terrenos. El proceso deberá ser agilizado para que las 4 empresas encargadas de la construcción puedan cumplir con los tiempos estipulados.

