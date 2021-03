Sofía Vergara gana otra batalla contra Nick Loeb por sus embriones congelados

Sofia Vergara y Nick Loeb Reuters 162

Empieza otro capítulo en la batalla de Sofía Vergara con su ex Nick Loeb por la custodia de sus embriones congelados, ya que un juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, otorgó una orden judicial permanente que indica que el empresario no puede usar los embriones sin el consentimiento de la colombiana.

Algo que sin duda es una victoria para Vergara, ya que el empresario estadounidense llegó hasta querer establecer sus derechos, nombrando a los embriones, y de hecho, según información del portal Daily Mail, intentó abrir fideicomisos para los embriones.

Otros medios como TMZ aseguran que, lo hizo en su lucha “con uñas y dientes por el permiso para llevar los embriones a término”, y es que tan solo el mes pasado, Loeb perdió otra batalla legal por su custodia legal, después de que un tribunal de apelaciones de Louisiana fallara a favor de la estrella de Modern Family.

En dicha ocasión, como señala Daily Mail, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Louisiana “confirmó la desestimación de una demanda que Loeb había presentado en un intento de reclamar la custodia de dos embriones que congelaron hace siete años”.

El inicio de la batalla

Todo empezó cuando en 2013, Vergara y Loeb, aún estando juntos, decidieron congelar sus embriones. Lo que no se imaginaron es que una disputa empezaría el año siguiente, cuando el empresario demandó a la colombiana por la custodia de los embriones, con la supuesta intención de implantarlos en el útero de otra mujer para poder cumplir su deseo de convertirse en padre. La actriz y empresaria quiere destruirlos.

“Yo tengo dos hijas. Cuando tienes embriones 50 % son de ella y 50 % mío”, señaló Loeb, quien explicó además que, con la tecnología actual conoce el sexo de los embriones, a los que -aseguró- ambos decidieron llamar Isabella y Emma.

El equipo legal de Loeb inicialmente presentó la demanda en California y luego la abandonó para poder establecer la residencia para los embriones en el estado de Louisiana ya que la ley allí le confiere personalidad a los embriones y prohíbe su propiedad o destrucción y requiere que cualquier disputa en relación con su futuro sea resuelta en “el mejor de sus intereses”.

Dicho proceso fracasó, ya que de acuerdo con Daily Mail, en el fallo de la Corte de Apelaciones se dictaminó que la demanda de Loeb era declarada como desestimada porque “se burlaba del sistema legal de Luisiana”, ya que se logró confirmar que el empresario no vivía en Louisiana.

Aún así, el mismo diario informó que el tribunal de apelaciones “dictaminó que todos los documentos relacionados con el caso deben abrirse”.

Pero eso no es todo, en dicho fallo también acusó al equipo legal de Loeb de “participar descaradamente en la búsqueda de foros”, a fin de encontrar un tribunal que simpatizara con su caso.

“Su comportamiento desacredita y se burla del sistema legal de Luisiana y de la barra y es aborrecible”, declaró parte del fallo, dado a conocer por Daily Mail.

Sofía y su equipo de abogados sostienen que Nick está usando el caso para mantenerse relevante en la prensa. Y es que en 2015, Loeb escribió un artículo en The New York Times argumentando que si una mujer tiene el derecho de llevar un embarazo a término, entonces el hombre debería tener el mismo derecho en lo que refiere a los embriones de fecundación in vitro.

A lo que la intérprete respondió en el programa Good Morning America que: “Este no es un tema para que la gente opine. No hay nada de qué hablar, hay papeles firmados”.

Entre tanto, los embriones siguen sin poder ser usados por el empresario estadounidense, mientras la artista de momento continúa casada con el actor Joe Manganiello, al que conoció mientras aún estaba con Loeb durante una cena en la Casa Blanca. “No podía apartar los ojos de ella”, dijo el actor.

Cabe recordar que, Vergara estaba comprometida en ese momento con el empresario, pero cuando Manganiello se enteró de que la relación había terminado, le preguntó su número de teléfono a su coprotagonista de “Modern Family”, Jesse Tyler Ferguson. Seis meses después, él le pidió matrimonio y se casaron en noviembre de 2015.