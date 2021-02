Andrea Guzmán revela por qué no estuvo en la segunda parte de ‘Pedro, el escamoso’

ANDREA GUZMÁN. (COLPRENSA).

Después de 20 años del estreno de la telenovela ‘Pedro, el escamoso’ y su reciente retransmisión en el canal Caracol, las historias detrás de su producción siguen descubriéndose. Una de ellas fue la de Andrea Guzmán, actriz encargada de interpretar a Yadira Pacheco, y quien reveló recientemente porqué no quiso participar en la segunda parte de la popular novela, ‘Como Pedro por su casa’.

“Después de Pedro vinieron muchas cosas lindas en mi carrera, y en mi vida personal, yo realmente tuve que hacer un sacrificio muy grande cuando se acabó Pedro, porque fue tal el éxito que hicieron como la segunda parte, que se llamaba ‘Como Pedro por su casa’, y yo ahí había conocido al amor de mi vida”, recordó Guzmán en una transmisión del canal Caracol.

A su vez, manifestó que la decisión de no continuar con el proyecto, se debió a que precisamente quiso priorizar su vida personal:

“Tenía que tomar la decisión de si invertirle a mi carrera todo el tiempo o empezar a construir mi familia e invertirle a mi relación, y tomé una decisión que en ese momento fue muy dura, que fue decirle no a la segunda parte de Pedro para irme a vivir a Italia, a conocer y pasar un tiempo con el que en ese momento era mi pareja y hoy es mi esposo... así que valió la pena toda la inversión”, reconoce la artista.

La charla continuó y aseguró que después de ello, hizo una pausa donde estuvo viviendo en Europa, luego se fue a vivir a Argentina y en medio de eso hizo otro proyecto con en canal Caracol, que se llamó ‘La ex’, la cual dice recordar con cariño.

Guzmán señaló también que después de dicha producción se fue a vivir a Londres, y luego vino al país a hacer ‘Las muñecas de la mafia’, “estuve un poco yendo y viniendo, trabajé con varios canales, hice teatro, pero han pasado cosas maravillosas, sobre todo creo que la ventaja fue que pude construir la familia que quería, sin abandonar lo que me apasiona que es el trabajo de actriz”.

“Pude mantener un equilibrio entre las dos cosas, haciendo pausas, me dediqué a la maternidad, hice pausa para ser mamá, pero nunca dejé de actuar, entonces creo que eso me ha ayudado un poco como a estar vigente, pero al mismo tiempo a construir algo que era muy importante que fue mi familia”, agregó la actriz en canal Caracol, al mismo tiempo que aseguró que se siente “privilegiada”, ya que según ella, muchas mujeres que se dedican a su profesión, “hacen un sacrificio muy grande para poder continuar, y no dejar de estar vigentes”, por lo que dejan de lado su parte familiar y personal.

Otras de las confesiones de Guzmán: la mala relación que tuvo con Marcela Mar en las grabaciones de ‘Pedro el escamoso’

Lastimosamente, las exitosas actrices que en ese momento se robaban los corazones de los colombianos- y que lo vuelven a hacer- tenían algo en común que las hacía no soportarse la una a la otra, un hombre. Andrea Guzmán recordó a la Revista Vea que ella sostuvo una relación sentimental con el también actor Gregorio Pernía, quien fue su mejor amigo.

Sin embargo, el noviazgo de los famosos llegó a su fin cuando Pernía fijó sus ojos en Marcela Mar y se decidió a tener una relación con ella. La historia de amor de Marcela Mar y Gregorio Pernía, según contaron a los medios de comunicación en ese entonces, fue amor a primera vista, razón por la que rápidamente se fueron a vivir juntos y tuvieron su hijo, pero la relación duró seis años.

Ese triángulo amoroso, en el que Andrea terminó por no querer ver ni a Gregorio ni a Marcela, pasó mucho antes de empezar a grabar ‘Pedro, el escamoso’. Pero los caminos de las actrices se juntarían una vez más, cuando ambas descubrieron que no solo actuarían en la misma producción, sino que debían ser hermanas. En ese momento, ambas debieron demostrar su profesionalismo y dejar las diferencias a un lado.

“Yo no podía ver a Marcela”, comentó la actriz Andrea Guzmán a la revista. Sin embargo, Guzmán aseguró que no fue tan difícil alejar los problemas que tenía con su colega, pues con el paso del tiempo en las grabaciones descubrió que los prejuicios que ella tenía sobre Marcela Mar eran equivocados y que, en realidad, su colega era una mujer “encantadora”.

