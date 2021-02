Video: Jessi Uribe marcó territorio y le recordó a Paola Jara que es más que su novio

Paola Jara y Jessi Uribe. Foto: Instagram Paola Jara.

El artista de música popular, Jessi Uribe, aprovechó un live que estaba haciendo junto a su pareja, la también artista Paola Jara, para recordarle que su relación ya no es solo un noviazgo. Todo se dio porque Jara decidió hacer un video en vivo para hablar con sus seguidores sobre su nuevo negocio de extensiones para el pelo, mientras describía cómo se usaban correctamente las mismas, la mujer dijo:

“¿Cuántas más ponen al novio o al esposo a quitarles las extensiones?”, preguntó la artista para confesar que Uribe es quien le ayuda con el tema. Sin embargo, Jessi, no apoyó las declaraciones de las extensiones, sino celebró que su pareja le había dicho, según él, “esposo”, “¡Eso me gusta! No me digas novio, yo no soy tu novio”, manifestó.

En ese momento, Paola Jara le reclamó que, hasta el momento, no se han casado y que por eso no es su esposo y tampoco va a hablar de él como tal, “Pero todavía no nos hemos casado, igual vamos a ser novios siempre, así nos casemos”. Declaraciones que no le gustaron mucho al cantante y siguió reclamando, “Sí, pero es que la palabra novio no me gusta, porque yo vivo contigo; ¡estamos viviendo!”, confirmó.

La conversación se puso más candente y Paola decidió mantener su postura frente a la situación, así que le recordó a Uribe que, “no importa, estamos rejuntados”, confirmó ella, tras recordarle que no se han casado, él refutó:

“¿Cómo así rejuntados? ¿Por qué rejuntados? ¡No, yo no estoy rejuntado! ¡Yo estoy viviendo contigo! ¡Yo estoy feliz de vivir contigo! ¡Yo no estoy rejuntado!”.

Respecto a las declaraciones de su pareja, el artista se molestó en serio y le refutó: “Ya le dio la bobada”, al mismo tiempo que le pidió que se retractara por el comentario tan ofensivo que había hecho al decir que “estamos rejuntados”. Entonces, ella le contestó: “Estaba mamando gallo” y Jessi la interrumpió para aclararle que: “Estamos viviendo y conociendo. […] Tú eres mi mujer, no eres mi novia”.

Paola lo interrumpió para recordarle que ella quiere otras cosas en su vida, “Yo quiero ser novia eterna”, insistió Paola Jara, pero el artista no la dejó terminar e insistió con que no eran novios, porque: “La novia es por debajito. […] Ya llevamos más de un año viviendo… Eso de novios es pa’ los chinitos”.

Paola Jara y Jessi Uribe se casan en 2021:

A más de un año de estar viviendo juntos, y luego de diversas polémicas fruto de su relación, la famosa pareja Jessi Uribe Uribe y Paola Jara anunció a través de sus redes sociales que posiblemente los colombianos los verán en el altar en este 2021.

Así lo contaron los cantantes de música popular a través de una ronda de preguntas y respuestas en el Instagram de Jessi Uribe, donde sus seguidores lo cuestionaron sobre la fecha de su matrimonio con Jara, una de las preguntas con la que más los han abordado en los últimos meses.

“Pregunta lo que sea, respondo con todos los que estoy aquí”, fue el nombre de la dinámica con la que empezó la ronda de preguntas el cantante colombiano, que ya acumula más de 4 millones de seguidores en su cuenta.

-¿Qué cuando te vas a casar conmigo? le preguntó Uribe a Paola Jara, mientras apuntaba la cámara para que ella respondiera.

Usando un vestido rojo, y con una voz tímida, Jara releyó la pregunta y contestó: “en el 2021″. Jessi Uribe quien se no esperaba la respuesta, mostró una evidente alegría en su rostro, mientras afirmaba su emoción a sus seguidores.

