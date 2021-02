“No imaginé que llegara tan rápido la oportunidad de estar en la selección” confesó el arquero de Millonarios Juan Moreno

Juan Moreno, figura de Millonarios, hará parte del microciclo de la 'tricolor' (Colprensa).

El 31 de octubre de 2020 marcó el inicio del camino como futbolista profesional de Juan Moreno . El portero debutó con la camiseta de Millonarios , en el clásico ante Atlético Nacional, y respondió con creces, demostrando su seguridad bajo los tres palos; el duelo finalizó 3-0, a favor del ‘embajador’. Desde entonces no soltó la titular del equipo capitalino y se ha convertido en pieza fundamental.

Sus atajadas y su buen nivel despertaron el interés de Reinaldo Rueda, quien lo citó para el microciclo de la ‘tricolor’ que se llevará a cabo la próxima semana, con jugadores del rentado nacional, en Barranquilla. El guardián de la portería ‘albiazul’ habló sobre su convocatoria a la absoluta, en entrevista con AS Colombia, y también sobre la importancia de Alberto Gamero, entrenador del cuadro ‘embajador’, en su formación.

“Estoy muy contento por este llamado a la selección y por la oportunidad que me brindan. Uno trabaja fuerte y para mí ha sido importante todo este tema y me siento afortunado” , señaló Moreno.

El arquero de 20 años confesó que no esperaba el llamado tan pronto, pero que seguirá trabajando para sumar más. “No imaginé que la oportunidad llegara tan rápido, porque apenas llevo cuatro meses jugando fútbol profesional. Esto es algo que me emociona mucho y me invita a esforzarme más”, agregó.

El joven futbolista se refirió a su crecimiento profesional y le entregó el crédito a uno de sus guías en el proceso, el ‘sonero’. “ Vamos en un 20% del arquero que quiero ser. Me desempeño en una posición que es compleja, porque estamos expuestos a errores que pueden costar partidos o títulos . He ido madurando y la confianza del profe Gamero ha sido fundamental”, expresó.

El arquero, hijo de la cantera ‘embajadora’, exaltó la labor del timonel samario con los más jóvenes del plantel. “Hoy en día puedo decir que gracias al profe Gamero los surgidos en las divisiones inferiores tenemos una mejor calidad de vida y uno busca retribuirle. Quiero consolidarme y ser campeón” , subrayó.

Juan Moreno hace parte de la convocatoria de Millonarios para el duelo de este jueves, por la cuarta jornada de la Liga BetPlay, contra el Independiente Medellín. El equipo bogotano ganó los dos compromisos que disputó hasta el momento, el último de ellos fue ante el Once Caldas, por 4-3, el pasado lunes.

