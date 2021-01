La anécdota de cómo Reinaldo Rueda convenció a Yepes de cambiarse de delantero a defensor central

Reinaldo Rueda y Mario Alberto Yepes.

Mario Alberto Yepes escribió una exitosa carrera exhibiendo algunas de sus cualidades más importantes dentro del campo de juego: su carácter, su liderazgo, su fortaleza en el juego aéreo y sus fantásticos quites deslizantes. Portó los colores del Cortuluá y el Deportivo Cali, en Colombia, y dio el salto al balompié del exterior para vestir las camisetas de grandes clubes, como River Plate y el Milan.

Siempre en el fondo, batallando contra los delanteros más habilidosos, se hizo su lugar en la historia del balompié del país como uno de los mejores defensores y fue el capitán del equipo ‘tricolor’ que firmó su mejor participación en una Copa del Mundo, en Brasil 2014, cuando llegó a los cuartos de final y sucumbió con el país anfitrión.

El ‘eterno capitán’ fue sinónimo de seguridad y cuesta creer que su deseo era desempeñarse como delantero, pero la visión de Reinaldo Rueda lo hizo cambiar de parecer.

Yepes tenía menos de 20 años cuando gozaba de los primeros pinos en el balompié profesional, con los colores del equipo del ‘corazón del Valle’, en 1994, y actuaba como atacante. ‘Triple R’ intentó convencerlo de que se iba a destacar como zaguero, pero el joven futbolista se mantuvo firme en su intención de anotar goles; hasta que un día el timonel llevó a cabo un plan que tuvo desenlace feliz.

“Teníamos un partido amistoso y él me dice: bueno, Mario, vas a jugar el primer tiempo de delantero y el segundo de defensa; yo acepté. Dos semanas después de ese partido, llegó la convocatoria a la selección Sub 20, porque el entrenador del equipo me vio y decidió llamarme como central . Ahí le di la razón a Reinaldo y decidí comenzar mi camino como defensor; creo que no se equivocó”, relató el exfutbolista en diálogo con RedGol, en mayo de 2020.

La llegada de Rueda al banquillo ‘tricolor’, se presenta como una oportunidad para que vuelvan a compartir en un plantel, como lo hicieron en el Cortuluá y en el equipo nacional, en el camino al Mundial de Alemania 2006. La posibilidad de que se haga realidad depende de la continuidad, o no, de Yepes en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), debido a que se ha especulado sobre su salida de la organización.

“Es algo que ya viene institucionalizado y, desafortunadamente, es poco el tiempo de gestión que ha tenido y la FCF va a analizar su gestión, pero no tendrá injerencia de nosotros como cuerpo técnico” , indicó el experimentado estratega, en su presentación como seleccionador, sobre el exfutbolista; el mismo al que le dio el boleto para ser un mariscal y se consolidó como uno de los mejores exponentes en la posición de zaguero central.

