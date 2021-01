Habló mujer que fue víctima de acoso en un bus de Envigado y lo transmitió en vivo

Por no responder a unos piropos, los hombres amenazaron a la joven con apuñalarla. Foto: capturas de video.

En un video que publicó en sus redes sociales una joven que, aparentemente, iba a ser víctima de robo, se evidenció el momento en que le reclamó a dos sujetos que se encontraban en la parte trasera de un bus de servicio público en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia.

A Sigue la W, programa de la emisora, la mujer explicó que “yo estaba en el centro de Medellín, necesitaba ir a El Poblado (...) me monto al bus y veo a los dos jóvenes en la parte trasera del bus que hablan muy duro y prefiero hacerme cerca al conductor” , explicó que los hombre hablaban de recoger monedas.

Agregó que después de un rato ella se colocó sus audífonos, cosa que hace normalmente para ignorar el constante acoso del que es víctima en las calles. “Alcanzo a escuchar que me empiezan a llamar, me decían “hola mona” de una manera muy insistente y yo, como siempre, los ignoré. Pero uno de ellos se molestó porque los ignoré ”, además, explicó que ella empezó a transmitir 15 minutos después de que los comentarios empezaran.

“’Tan bonita y tan creída’ me dijeron y me amenazaron con meterme una puñalada por no responderles el saludo”

“Igual van a quedar en vivo y todo el mundo los va a mirar, porque me quieren meter una puñalada, y todo el mundo los está viendo en Facebook”, expresó la mujer que grabó y que decidió mantener su nombre anónimo durante su conversación con la emisora.

Mientras graba los presuntos ladrones tratan de evadir el lente de la cámara y dicen “Cómo nos van a filmar”. A lo que la mujer en tono fuerte responde " Entonces me van a meter la puñalada”. Sin embargo, ella explicó a las dos periodistas que la entrevistaron que lo que más le asustó fue que, cuando empezó a grabar, uno de ellos le pidió que no lo hiciera porque lo iban a meter otra vez a la cárcel, pero el otro sujeto enojado afirmó que “no le importaba volver a la cárcel”.

Aparentemente, los sujetos la amenazaron con herirla antes de que comenzará la transmisión en vivo , ella explicó que antes de grabar uno de ellos se levantó del puesto y se acercó a ella para, aparentemente, amenazarla con un puñal.

Sin embargo, al ver la reacción de la mujer, que sacó su celular y comenzó a transmitir por su red social, los sujetos le hicieron el reclamo e incluso amenazaron con llamar a la Policía, a lo que ella respondió: “llamen a la Policía” y, mirando a la cámara, afirmó: “me están diciendo que me van ha meter puñaladas, esta en vivo y la les vieron las caras”.

Antes de que acabe el video los hombres se bajan del transporte y en el fondo se escucha la voz de un hombre que corrobora lo dicho con la joven que grabó el video.

Las autoridades anunciaron que tuvieron conocimiento de los hechos y que ya se están adelantando las pesquisas necesarias para dar con los supuestos acosadores y ladrones. Esto porque, en un inicio, cuando el video se hizo viral en redes sociales se creyó que la mujer había frustrado un robo, más no se asumió que estaba siendo acosada.

La mujer que hizo la denuncia explicó que tardó mucho en grabar porque era una decisión difícil, para la cual debió contemplar todos los riesgos. “Yo pensé, ‘si me bajo estas personas me van a seguir, si sacó el celular de pronto me lo roban y ya, y me hacen algo’” ; sin embargo, explicó que lo que le dio la confianza de grabar fue ver las cámaras de seguridad en el bus.

“Al ver que había cámaras pensé que era bueno porque con eso se pueden identificar sus caras, saqué mi celular decidida y pensando ‘¿quiero terminar como una mujer que no se sabe qué le pasó o quiero que mis seres queridos sepan dónde estaba yo en caso de que me pase algo?’ Tomé la decisión de grabar porque no quería que si algo me llegaba a pasar no hubiera pruebas de lo que había pasado”, explicó a la W.

En rueda de prensa, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que agentes de la Policía de Envigado se comunicaron con la empresa de transporte con el fin de determinar las circunstancias “de modo, tiempo y lugar” de lo acontecido. La mujer aseguró que, tras bajarse del bus, encontró a unos policías y les enseñó el video, además, les dio las placas del bus, pero ellos le dijeron que iba a ser muy difícil encontrarlos.

“Yo creo que sí vale la pena denunciar, solamente que a veces las mujeres nos sentimos muy perdidas. Como no se hacen denuncias por eso nos hacen esas cosas”, concluyó la mujer.

El oficial aprovechó para pedirle a la ciudadanía que todos los videos que tengan relación con la comisión de un delito, los hagan llegar a la Policía Nacional “para que se reaccione, se aclare o se tomen las medidas penales o correctivas del caso”.

Según el balance de la Secretaría de Seguridad y la Policía de Envigado, en este municipio se registraron un total de 1.067 hurtos a personas en el 2020, presentando así una reducción de este delito a comparación del año 2019, en el que se registraron 1.601 robos. Un canon común en la mayoría de municipios del país donde los robos disminuyeron.

